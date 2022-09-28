ЄС потрібно приймати рішення, які відріжуть Росію від благ цивілізації, - нардеп Власенко
Росія перейшла всі червоні лінії в Україні, Євросоюзу потрібно приймати більш радикальні рішення, щоб швидко і боляче вдарити по економіці РФ
Про це в ефірі Еспресо заявив нардеп Сергій Власенко.
Він висловив думку щодо того, які санкції можуть бути застосовані через фейкові референдуми.
"Ми можемо прогнозувати, що це буде. Вони уже починають заявляти, що це може бути, зокрема мова йде про відключення від SWIFT чотирьох найбільших російських банків. Я думаю, що Євросоюзу потрібно приймати більш радикальні рішення. Треба говорити про те, що РФ уже перейшла всі можливі червоні лінії і вона повинна бути відрізана від благ цивілізації. Треба приймати такі рішення, які реально і боляче, і за короткий строк вдарять по російській економіці", - зазначив Власенко.
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