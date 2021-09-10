ЄС продовжив персональні санкції проти РФ через анексію Криму й агресію на Донбасі

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Так, Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції проти осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України до 15 березня 2022 року.

Обмеження передбачають заборону на поїздки до ЄС, заморожування активів і заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів.

Санкції як і раніше будуть застосовуватися до 177 фізичних і 48 юридичних осіб.



Нагадаємо, Посли Європейського Союзу 8 вересня погодили подовження персональних санкцій проти Росії через анексію Криму й агресію на Донбасі.

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