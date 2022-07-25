"ЄС" вимагає повернути соціальні гарантії бійцям на фронті, - Ніна Южаніна

Про це повідомляє сайт "Європейської Солідарності".

Відповідний законопроект 7584 фракція зареєструвала у Верховній Раді України.

"Прямо зараз разом із колегами реєструємо законопроект, яким маємо на меті повернути збереження робочого місця і середнього заробітку за місцем роботи (до мобілізації) працівникам, які зараз боронять нашу країну від агресора. Цю гарантію (випадково чи навмисно) було виключено прийнятим 1 липня законом 2352 щодо оптимізації трудових відносин, який уже набрав чинності", - написала народна депутатка з фракції "ЄС" Ніна Южаніна у своєму телеграм-каналі.

"Для працівників, призваних на військову службу пропонується збереження середнього заробітку на підприємствах, в установах, організаціях. Також для роботодавців таких працівників, які виплачуватимуть таку середню заробітну плату, - компенсувати відповідні втрати. Тобто для суб'єктів господарювання - право зменшити на суми таких виплат податкові зобов'язання із податків і зборів, що зараховуються до державного бюджету, протягом воєнного стану та 12 місяців після його припинення або скасування", - пояснює народна депутатка.

"Вже очевидно, що звуження соціальних гарантій має і далі матиме ще більший негативний вплив на мотивацію мобілізованих працівників, чого зараз не можна допустити. Потрібно дякувати воїнам за кожен ранок щодня, і, звичайно, дякувати в тому числі матеріально. Тому ситуацію слід виправляти терміново", - резюмувала Ніна Южаніна.

Раніше, 1 липня, Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин" (законопроєкт №7251 від 05.04.2022), що передбачає скасування збереження мобілізованим на військову службу працівникам середнього заробітку за місцем роботи.

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