ЄС вимагає від Польщі "розібратися з мігрантами": та заявляє - Білорусь не пропускає гумдопомогу

Про це розповідає "ЄП".



Уповноважена Ради Європи з прав людини Дуня Міятович заявила, що попри роль Білорусі у масовій появі нелегальних мігрантів на кордонах Польщі, країна не має залишати їх у безвихідній ситуації без можливості попросити про притулок.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на офіційному сайті.

Міятович висловила стурбованість з приводу гуманітарного становища групи мігрантів, які вже багато днів перебувають на польсько-білоруському кордоні.

"Я розумію, що така ситуація є результатом спроб Білорусі заохочувати людей до перетину кордону, залишаючи їх у вразливому становищі і створюючи проблеми для приймаючої країни, і я рішуче засуджую такі дії. Але Польща не повинна допустити, щоб невинні і вразливі люди ставали жертвами такої поведінки. Виштовхувати їх назад, відмовляти у доступі до чесних процедур отримання притулку і залишати у такій ситуації не може бути реакцією країни-члена Ради Європи", - заявила вона.

Дуня Міятович закликала знайти рішення, яке допоможе захистити права мігрантів і задовольнити їхні гуманітарні потреби, допустити до них гуманітарні й правозахисні організації та дозволити подавати заявки на отримання захисту.



"Не тільки Польща зіткнулася з цими складними питаннями. Напередодні я звернулася з листом до уряду Литви, у якому детально виклала всі питання, що викликають стурбованість. Чимало з них стосуються і ситуації у Польщі та інших державах-членах Ради Європи", - додала Міятович.



Водночас прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Білорусь відмовилася впускати гуманітарну допомогу для мігрантів-нелегалів, які застрягли на кордоні двох країн з білоруського боку.

"Ми захищаємо свій кордон. Але знаючи, що люди з того боку можуть потребувати підтримки, ми надіслали допомогу… На подив для нас, є повна відмова приймати підтримку Польщі з гуманітарними цілями", - розповів Матеуш Моравецький.

Прем’єр додав, що люди опинилися на кордоні з відома білоруської влади та перебувають з білоруського боку, і повну відповідальність за них несе Білорусь.

