ЄС вводить нові правила для туристів: COVID-сертифікат матиме вирішальне значення

Про це повідомляє заява Ради ЄС.



Згідно з новою рекомендацією, заходи по боротьбі з COVID-19 повинні застосовуватися з урахуванням статусу людини, а не ситуації на регіональному рівні, за винятком районів, де вірус циркулює на дуже високому рівні.



Це означає, що цифровий COVID-сертифікат, який підтверджує статус вакцинації, тестування або одужання від коронавірусу, буде визначальним фактором.



Новий підхід буде застосовуватися для пересування людей по території ЄС і до поїздок громадян за його межі і назад.



Рекомендація набуде чинності 1 лютого 2022 року.



Особи, які не мають цифрового COVID-сертифіката ЄС, можуть бути зобов'язані пройти тест до прибуття або не пізніше, ніж через 24 години після прибуття.



Зазначається, що держава-член ЄС або Єврокомісія можуть активувати "екстрене гальмування" нового правила, якщо ситуація з коронавірусом в регіоні погіршуватиметься, або буде виявлено штам COVID-19, що викликає занепокоєння або інтерес. Рішення будуть виносити на основі інформації зі звітів Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC).



"У рамках екстреного гальмування можуть бути введені такі заходи, як тестування та карантин, у тому числі для власників цифрових COVID-сертифікатів ЄС та основних мандрівників", - йдеться у повідомленні.



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