ЄС з початку повномасштабного вторгнення імпортував із РФ сировини на 13,7 млрд євро, - розслідування

Про це йдеться в розслідуванні порталу Investigate Europe на основі даних Євростату й аналітичного центру при Єврокомісії – Об’єднаного дослідницького центру, передає ЄП.

В пакетах санкцій проти Росії Євросоюз передбачив винятки для 34 видів "критично важливої" сировини, замістити поставки якої не вдається через швидкість, ціни або дефіцит.

ЄС украй потребує цих ресурсів, оскільки вони відіграють важливу роль для електроніки, сонячних панелей і електромобілів, а також для традиційних галузей промислової - аерокосмічної і оборонної.

Згідно з аналізом Investigate Europe, з березня 2022 по липень 2023 року ЄС імпортував із Росії такої сировини на 13,7 мільярда євро, причому із січня по липень 2023 сума поставок становить понад 3,7 мільярда євро.

Ці кошти йдуть не тільки до бюджету РФ, а й до компаній, афілійованих із Кремлем.

"ВСПМО-Ависма" – найбільший у світі виробник титану із РФ, який пов’язаний із наближеним до Путіна олігархом Чемезовим і досі не перебуває у санкційному списку ЄС, отримав щонайменше $308 млн за аналізований період. Серед покупців "ВСПМО-Ависма" згадувався Airbus.

"Норнікель", світовий лідер з виробництва паладію та високоякісного нікелю, з березня 2022 до липня 2023 року експортував до ЄС нікелю та міді на суму $7,6 млрд та паладію, платини та родію – на понад 3 мільярди доларів США. ЄС не наклав санкцій на "Норнікель".

Російський алюмінієвий гігант "Русал" володіє найбільшим у ЄС глиноземним заводом в Ірландії та металургійним комбінатом у Швеції й за 16 місяців після повномасштабного вторгнення в Україну ввіз до ЄС алюмінію щонайменше на 2,6 мільярда доларів.

У ЄС непублічно визнають проблему й намагаються зменшити залежність від російських критично важливих мінеральних ресурсів.