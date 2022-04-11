ЄС збільшить поставки зброї до України, - Бербок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Європейський Союз є другом України, тому ми активізуємо постачання зброї у найближчому майбутньому", - заявила очільниця німецького МЗС.

Дипломат передбачають ескалацію бойових дій. Зокрема, про погіршення ситуації заявив верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Головним завданням ЄС, на його думку, є посилення обороноздатності України.