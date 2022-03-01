ЄС звинуватив Росію у "геополітичному тероризмі"
Президент Європейської ради Шарль Мішель звинуватив Росію в "геополітичному тероризмі" за повномасштабне вторгнення в Україну
Про це повідомляє Le Figaro.
"Не тільки Україна піддається нападу. Міжнародне право, міжнародний порядок, демократія, людська гідність також піддаються нападу. Це чистий і звичайний геополітичний тероризм", - сказав Мішель у вівторок, 1 березня.
Зазначається, що президент Європейської ради представляє 27 країн-членів ЄС.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.58
-
EUR
Купівля 32.95Продаж 34.24
- Актуальне
- Важливе