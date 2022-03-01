ЄС звинуватив Росію у "геополітичному тероризмі"

Про це повідомляє Le Figaro.



"Не тільки Україна піддається нападу. Міжнародне право, міжнародний порядок, демократія, людська гідність також піддаються нападу. Це чистий і звичайний геополітичний тероризм", - сказав Мішель у вівторок, 1 березня.



Зазначається, що президент Європейської ради представляє 27 країн-членів ЄС.



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