10 років війни за Незалежність: на Еспресо вийде спецпроєкт до лютневих подій

Мета проєкту - показати непереможний дух українського народу у вирішальні історичні моменти.

В ефірі телеканалу з 18 по 26 лютого - ексклюзивні інтерв'ю та спеціальні сюжети, в центрі яких учасники подій на Майдані, війни за Незалежність та експерти.

"Кожне слово у назві спецпроєкту “10 років війни за Незалежність” має сенс. 20 лютого 2014 року, день масових розстрілів на Майдані, офіційно визнаний як день початку агресії Росії проти України, 24 лютого 2022 року війна перейшла у повномасштабний формат, і на кону нашої боротьби - незалежність країни”, - так пояснює сенси проєкту головна редакторка телеканалу Еспресо Світлана Чкан. Вона додає, що невипадкові й дати ефіру: він починається 18 лютого, бо саме тоді у 2014-му мирна хода майданівців переросла у криваве протистояння, а завершується 26 лютого, адже в цей день 10 років тому відбулися жорсткі сутички біля кримського парламенту, після яких там з'явилися “зелені чоловічки”.

Серед анонсованих сюжетів - історії про те, як склалася доля майданівців, як розслідувалися справи проти беркутівців, чи здійснилося правосуддя, а також історії свідків найстрашніших подій перших днів повномасштабного вторгнення з Київщини, Маріуполя, Чернігівщини.

Серія ексклюзивних інтерв'ю з експертами буде присвячена темам, які впливають на наше сьогоднішнє життя та майбутнє, - військовій справі, демографії, відбудові, наслідкам війни для екології та економіки.

"І на Майдані, і під час повномасштабного вторгнення на захист України об’єдналися громадянське суспільство, політики, інтелігенція, духовенство, створивши невидиме коло сили навколо Незалежності, Свободи та Гідності. У спецпроєкті ми зосередимось не лише на випробуваннях минулого і сьогодення, а й на візіях майбутнього - які виклики нам ще треба подолати і яку країну ми будуватимемо після перемоги”, - коментує генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва.

Спецпроєкт "10 років війни за Незалежність" буде інтегрований у щоденну сітку телеканалу Еспресо протягом всіх днів 18–26 лютого.