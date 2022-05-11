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Еспресо підписав відкрите звернення до ООН щодо порятунку наших воїнів з Азовсталі
За допомогою юристів-міжнародників було складено листа до Організації Об'єднаних Націй щодо порятунку наших воїнів з Азовсталі
Організатори просять всі юридичні організації долучитись до підписання звернення.
Для цього потрібно:
- Надати лист-звернення, в якому вказати що ваша організація доєднується до колективного звернення до ООН. Шаблон листа:
- https://docs.google.com/document/d/1RWTPh8Yrpqc0K8uRkeuuk6lrlJNZ5rkr/edit?fbclid=IwAR340zwBlNCm72ZNQCnOHtgzo-kkhKCa-eYuCeoEUo31uhA5IESFVczVrIc
- Надіслати на пошту [email protected] сканкопію цього листа-звернення, логотип та інформацію стосовно офіційної назви вашої організації англійською мовою.
- Викласти цей лист-звернення на своїх офіційних ресурсах, із зазначенням вашої організації та за можливості додати ваше лого.
- Просимо всіх долучитись до цієї ініціативи.
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