Еспресо разом із глядачами та читачами придбали 5 дронів для воїнів ЗСУ

Про це йдеться в сюжеті кореспондента Еспресо Артема Лагутенка.

"Дякуємо всім людям, які зробили свій внесок у нашу загальну справу. Справу нашої перемоги добра над злом, яким не байдужа доля нашої нації і нашої держави", - кажуть бійці.

За словами народного депутата Миколи Княжицького, Еспресо регулярно підтримує українську армію, українських воїнів.

"І зараз разом з вами ми зібрали кошти на оці прекрасні дрони, які можуть працювати і вдень, і вночі, які фактично стануть очима розвідників 10-ої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", - каже він.



Підтримала збір і литовська фундація Blue/Yellow. Партнери подвоїли суму зібраних коштів

"Ми є громадянське суспільство. Але в деяких сенсах ми також воюємо. Розумієте? Я вважаю, що я як литовець, швед, (у мене два паспорти) кожна людина Європи повинна розуміти, що це наша війна", - каже голова міжнародної волонтерської організації Blue/Yellow Йонас Охман.



Купувати коптери стає дедалі важче, - зізнаються волонтери. Але такі пташки залишаються чи не найголовнішою потребою у цій війні.



"Ми з нашими партнерами литовськими просто як Шерлоки Голмси шукаємо по всій Європі ці дрони. Різні при чому. Не тільки Мавік 3, але й Матрікси, в общєм всі. Тому що, по-перше, багато українців, волонтерів також хочуть допомогти війську їх закупити. Ну і виробник більше продає прямо з заводу нашому ворогу на жаль", - каже волонтер Олег Абрамичев.



За словами Сармата, командира взводу 10 гірсько-штурмової бригади, ці БПЛА життєво необхідні для ведення розвідки.

"Це взагалі, мабуть, один з найпотрібніших і найцінніших ресурсів на війні. На жаль це розходник. Вони живуть на полі бою не так довго, як нам би хотілося. Однак дозволяють вирішувати широкий спектр завдань. Це панорами для роботи артилерії, це виявлення штурмових груп", - каже він.



Тепер ці дрони допомагатимуть воїнам на передовій нищити ворога і рятувати наших захисників.