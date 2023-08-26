Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Еспресо разом із глядачами та читачами придбали 5 дронів для воїнів ЗСУ
Ексклюзив

Еспресо разом із глядачами та читачами придбали 5 дронів для воїнів ЗСУ

Артем Лагутенко
26 серпня, 2023 субота
13:13
Війна з Росією

5 квадрокоптерів для наших захисників придбали завдяки глядачам і читачам Еспресо. І ці БПЛА вже у оборонців в Донецькій області.

Про це йдеться в сюжеті кореспондента Еспресо Артема Лагутенка.

"Дякуємо всім людям, які зробили свій внесок у нашу загальну справу. Справу нашої перемоги добра над злом, яким не байдужа доля нашої нації і нашої держави", - кажуть бійці.

За словами народного депутата Миколи Княжицького, Еспресо регулярно підтримує українську армію, українських воїнів.

"І зараз разом з вами ми зібрали кошти на оці прекрасні дрони, які можуть працювати і вдень, і вночі, які фактично стануть очима розвідників 10-ої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", - каже він.


Підтримала збір і литовська фундація Blue/Yellow. Партнери подвоїли суму зібраних коштів

"Ми є громадянське суспільство. Але в деяких сенсах ми також воюємо. Розумієте? Я вважаю, що я як литовець, швед, (у мене два паспорти) кожна людина Європи повинна розуміти, що це наша війна", - каже голова міжнародної волонтерської організації Blue/Yellow Йонас Охман.

Купувати коптери стає дедалі важче, - зізнаються волонтери. Але такі пташки залишаються чи не найголовнішою потребою у цій війні.
 
"Ми з нашими партнерами литовськими просто як Шерлоки Голмси шукаємо по всій Європі ці дрони. Різні при чому. Не тільки Мавік 3, але й Матрікси, в общєм всі. Тому що, по-перше, багато українців, волонтерів також хочуть допомогти війську їх закупити. Ну і виробник більше продає прямо з заводу нашому ворогу на жаль", - каже волонтер Олег Абрамичев.
 
За словами Сармата, командира взводу 10 гірсько-штурмової бригади, ці БПЛА життєво необхідні для ведення розвідки.

"Це взагалі, мабуть, один з найпотрібніших і найцінніших ресурсів на війні. На жаль це розходник. Вони живуть на полі бою не так довго, як нам би хотілося. Однак дозволяють вирішувати широкий спектр завдань. Це панорами для роботи артилерії, це виявлення штурмових груп", - каже він.
 
Тепер ці дрони допомагатимуть воїнам на передовій нищити ворога і рятувати наших захисників.

"Публікація створена за підтримки Європейського Фонду за Демократію (EED). Зміст публікації не обов'язково відображає думку EED та є предметом виняткової відповідальності авторів"

ЗСУ
Військові новини
зброя для України
Волонтери.Еспресо
Читайте також:
Дмитро Медведєв
24 серпня, 2023 четвер
МЗС Грузії відреагувало на заяву Медведєва про приєднання до РФ Абхазії та Південної Осетії
речник ГУР Андрій Юсов
25 серпня, 2023 п'ятниця
ГУР: по 126-й гвардійській бригаді РФ в окупованому Криму завдано удару
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
26 серпня, 2023 субота
Усик - Дюбуа: де та коли дивитися бій українця проти британця
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.81
    Купівля 37.81
    Продаж 38.68
  • EUR
    Купівля 41.04
    Продаж 42.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
26 серпня
13:37
Оновлено
авіація ЗСУ
Сьогодні в Україні відзначають День авіації
13:33
Оновлено
Усик - Дюбуа: дуель поглядів
Усик і Дюбуа провели фінальну дуель поглядів. Українець вийшов на сцену з банером "Фортеця Бахмут"
13:14
японія морепродукти, риба
Росія планує збільшити експорт морепродуктів до Китаю після призупинення імпорту з Японії
12:53
Маріуполь
На окупованій Донеччині посилюється соціально-економічна криза: ЦНС назвав причини
12:42
Скульптура дівчини-студентки
У КПІ відкрили скульптуру дівчини-студентки
12:35
З порту Одеси вийшло друге судно після виходу Росії із "зернової угоди"
З порту Одеси вийшло друге судно після виходу Росії із зернової угоди
12:20
До авторів схеми з Київводоканалу прийшла Нацполіція
Відключили СТО від води й вимагали півмільйона: до авторів схеми з Київводоканалу прийшла Нацполіція
12:20
Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв
"Це скорочення шляху до перемоги": Наєв про надання Україні винищувачів F-16
12:19
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
У Повітряних силах розповіли, навіщо РФ так часто підіймає літаки МіГ-31 у небо
12:05
OPINION
Вадим Денисенко
Новий БРІКС. Чому це серйозно і, що з цим робити
11:54
електроенергія, світло ЛЕП
На Харківщині через обстріли росіян знеструмлені 10 тисяч споживачів
11:39
крилата ракта "Калібр"
Росіяни утримують в Азовському морі ракетоносій "калібрів", загальний залп - 8 ракет
11:25
Харківщина
Армія РФ обстріляла кафе у передмісті Куп'янська: 2 загиблих, один поранений
11:16
ДТП
На Миколаївщині зіткнулися дві автівки: є загиблий та 8 травмованих
11:04
Стадіон "Махамасіна"
Щонайменше 12 загиблих через тисняву на стадіоні у Мадагаскарі
10:44
Херсонщина
Російські терористи вночі атакували Ольгівку на Херсонщині: загинула жінка
10:35
СБУ затримала 4 військкомів, яких підозрюють у корупції щодо уникнення призову
СБУ затримала 4 військкомів, яких підозрюють у корупції щодо уникнення призову
10:35
Огляд
міжнародний огляд
Урок Пригожина для Трампа – не вір обіцянкам Путіна, росіяни не питимуть Heineken. Акценти світових ЗМІ 26 серпня
10:19
Оновлено
Олексій Резніков
Резніков запропонував парі та пообіцяв піти у відставку, якщо підтвердяться звинувачення у його бік. Журналіст та депупатка відреагували на пропозицію
10:16
Прем'єрка Естонії Каллас не збирається у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з російським бізнесом її чоловіка
10:07
OPINION
Борислав Береза
Корупція під час війни — це мародерство та страшний злочин
09:42
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Українська ППО знищила два ворожі безпілотники
09:39
США Японія
США підтверджують підтримку Японії у викиді очищеної води з Фукусіми
09:38
ЗСУ війна фронт
Окупанти вже третю добу намагаються наступати у бік Новоєгорівки на Луганщині
09:28
Огляд
винищувачі JAS 39 Gripen
Оптимальний варіант: як шведські винищувачі Gripen вплинуть на війну в Україні і чим вони кращі, ніж Су
09:14
російські танки, окупанти, оркі
Росія готується до інтенсивного наступу на напрямку Куп'янськ-Лиман, - британська розвідка
08:27
Мелітополь. Токмак
Біля окупованого Токмака пролунали вибухи
08:16
Колумбія почала видавати паспорти з гендерною ідентифікацією "X"
08:09
Оновлено
ЗСУ
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 640 військових, 12 танків та 2 засоби ППО, - Генштаб
08:06
Огляд
Бій за Київ, за лаштунками війни та невидима армія – 5 книг про історію, якою їй належить бути
08:03
OPINION
Антін Мухарський
Я - ваш вирок!
07:55
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою українця
07:46
ООН
Комісія ООН з розслідування порушень в Україні здійснить третій візит до країни та відвідає кілька міст
06:45
ВМС США
США, Австралія, Японія та Філіппіни провели спільні військово-морські навчання
06:33
російська техніка
ISW: У районі Роботиного армія РФ воює без ротацій та підкріплень
06:00
Іспанія, кокаїн, кримінал, світ
В Іспанії виявили рекордну партію кокаїну, вагою 9,5 тонн
05:55
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
Усик - Дюбуа: де та коли дивитися бій українця проти британця
05:38
знищені окупанти
Аналітики ISW розповіли про значні втрати окупантів на острові в дельті Дніпра
05:10
Туреччина не бачить альтернативи початковій зерновій ініціативі, - очільник МЗС Фідан
04:40
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов припускає, що в Україні може відбутись додатковий призов
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV