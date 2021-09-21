"Еспресо" увійшло до списку сайтів із найвищим рівнем дотримання профстандартів

Інститут масової інформації (ІМІ) оприлюднив список з дев'яти сайтів, які показали найвищий рівень дотримання професійних стандартів у третьому кварталі 2021 року.

Уперше до моніторингу професійних стандартів ІМІ увійшли сайти "Еспресо" та "Бабель".

Як зазначається, найвищий рівень дотримання стандартів у третьому кварталі 2021 року (понад 96% матеріалів, написаних без порушень професійних стандартів) показали сайти: "Суспільне", "Дзеркало тижня", "Ліга", "Українська правда", "Бабель", "Громадське", "Букви", "Еспресо" та НВ.

В ІМІ повідомили, що переважну більшість новин на цих ресурсах написано без жодних порушень професійних стандартів журналістики.

У середньому дотримання стандартів на цих сайтах становило 98% у третьому кварталі 2021 року. Порівняно з попереднім кварталом середній показник дотримання стандартів на сайтах-лідерах рейтингу не змінився.

У свою чергу, другу позицію з показником у 94% матеріалів без порушень професійних стандартів посіли сайти "Цензор", "Укрінформ" та "РБК-Україна".

Із списку сайтів лише "Укрінформ" погіршив свій показник на 2%, і опустився на другу сходинку.

Проте "Цензор" та "РБК-Україна" покращили свої показники на 2% в порівнянні з попереднім моніторинговим періодом.

Останню сходинку моніторингу посів сайт "Політека", на якому у 86% матеріалів містилися порушення професійних стандартів журналістики.

"Більшість текстів на ресурсі містять емоційні маніпуляції, оціночні судження і мають проблеми з балансом", – повідомили в ІМІ.

Як відомо, моніторинговий аналіз проводився в липні 2021 року у 23 загальнонаціональних інтернет-медіа. Загальна вибірка становила 1150 матеріалів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb