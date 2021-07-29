Естонія готова визнавати українські свідоцтва вакцинації, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, що Естонія готова визнати українські COVID-сертифікати про вакцинацію
Про це Ляшко написав у Facebook.
"Вдячні за наміри Естонії допомогти нам із вакцинами від COVID-19 та за першу партію з 52 тис. доз AstraZeneca, яку Україна отримала вчора. Важливо, що Естонія готова визнавати міжнародні свідоцтва вакцинації, що видані українськими лікарями, а також цифрові ковідні сертифікати, які будуть отримувати українці після щеплення двома дозами вакцини",- написав Ляшко.
Також він розповів, що Україна домовилася налагодити обмін досвідом у створенні та роботі університетських клінік.
"Адже естонські - одні з найкращих. Ми запросили колег долучитися до формування списків препаратів першої необхідності державного значення. Завдяки таким спискам ми можемо завчасно подбати про виробництво препаратів, обладнання чи засобів індивідуального захисту, запаси яких мають бути наявні у країнах постійно. Тоді у разі загроз надзвичайних ситуацій ми зможемо бути відносно незалежними від великих іноземних виробників", - додав Ляшко.
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