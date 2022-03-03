Естонія підтримала заявку України на вступ до ЄС
Уряд Естонії виступає за надання Україні прискореної перспективи вступу до Європейського Союзу
Про це йдеться в заяві прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас.
Вона зауважила, що Україна суто європейська країна, її вступ до ЄС вітатиметься його членами.
"Україна – частина Європи, частина нас. Сьогодні естонський уряд затвердив свою офіційну позицію щодо підтримки заявки України на вступ до ЄС. Ми повинні послати сильний політичний сигнал: Україна є європейською державою і належить Європейському Союзу. Я попрошу європейських лідерів висловити свою підтримку", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, раніше вже повідомляли, що Естонія закликала дати Україні статус кандидата в ЄС і дорожню карту для вступу в НАТО.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.13
-
EUR
Купівля 32.79Продаж 33.48
- Актуальне
- Важливе