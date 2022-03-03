Естонія підтримала заявку України на вступ до ЄС

Про це йдеться в заяві прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас.

Вона зауважила, що Україна суто європейська країна, її вступ до ЄС вітатиметься його членами.

"Україна – частина Європи, частина нас. Сьогодні естонський уряд затвердив свою офіційну позицію щодо підтримки заявки України на вступ до ЄС. Ми повинні послати сильний політичний сигнал: Україна є європейською державою і належить Європейському Союзу. Я попрошу європейських лідерів висловити свою підтримку", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше вже повідомляли, що Естонія закликала дати Україні статус кандидата в ЄС і дорожню карту для вступу в НАТО.