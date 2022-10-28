Естонія працює над вдосконаленням послуг для біженців з України

Про це повідомляє Postimees, з посиланням на міністра внутрішніх справ Лаурі Ляенеметса.

Естонське МВС ініціює зміни до закону про іноземців, згідно з яким усі особи, які перебувають в Естонії й користуються режимом міжнародного або тимчасового захисту, будуть зобов’язані повідомляти органам влади актуальне місцеперебування й контактні дані.

"Досі ми наполегливо просили українських військових біженців надати нам таку інформацію. Це зробили багато хто, але для кращої організації роботи це треба зробити обов'язковим. Швидке внесення необхідних уточнень до закону дасть змогу заощадити робочий час чиновників і краще спрямувати наші ресурси, але найголовніше – забезпечити необхідну підтримку і допомогу українським біженцям, які прибувають сюди, починаючи від місця в школі або дитячого садка і закінчуючи наданням медичних послуг, робочим місцем і вивченням мови", – пояснив Ляенеметс.

Крім того, уряд Естонії схвалив заходи з посилення прикордонного контролю, зокрема інформаційний обмін з Україною та обмін досвідом з українськими прикордонниками. Планується також додатковий тимчасовий і вибірковий прикордонний контроль на естонських кордонах.

В естонському МВС наголошують, що зміни до закону не означають, що українських біженців розглядають як загрозу національній безпеці країни.

За офіційними даними, з 24 лютого в Естонію прибули 109 742 громадянина України, з них, за даними перетину кордону, 58 721 мали намір залишитися в Естонії. Із прибулих до Естонії громадян України тимчасовий захист отримали 35 049 людей, ще перебувають на розгляді заяви 2623 людей.

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