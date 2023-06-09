Евакуація з окупованого лівобережжя та екологічна катастрофа на Півдні. "Війна і волонтери" о 17:00
Сьогодні, 9 червня, о 17:00 у програмі "Війна і волонтери" з ведучою Христиною Парубій будемо говорити про евакуацію людей та тварин з підтоплених районів Херсонщини
В ефірі буде волонтер Олександр Косторнов - перший цивільний, котрий зміг евакуювати родину з окупованого лівобережжя.
А також про перспективи евакуації з лівого берега Дніпра та про екологічну катастрофу, яка може настати в регіоні.
Олександр Косторнов, Євген Гілін та Ольга Чевганюк стануть гостями програми "Війна і волонтери".
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