Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Культура Євген Чикаленко - одна з постатей, яка захоплює мене, - Княжицький

Євген Чикаленко - одна з постатей, яка захоплює мене, - Княжицький

21 грудня, 2021 вiвторок
16:38
Культура Микола Княжицький

Сьогодні 160 років від його народження

Народний депутат Микола Княжицький згадує цю видатну постать на своїй сторінці в Facebook.

"Чикаленко меценат, публіцист, громадський діяч. Він ініціював створення Центральної Ради, запросив повернутися у Київ Грушевського, фінансово підтримував українські щоденні газети, зокрема "Раду", наукову і творчу діяльність українців у Галичині. Якби ми проводили земельну реформу за Чикаленком ( а він фахово її розробляв ), українські землі давно б стали джерелом добробуту кожного українця", - пише Княжицький.

Ось його відомі цитати:

"Легко любити Україну до глибини душі, а ви спробуйте любити її до глибини своєї кишені."

"Колись Україна таки буде самостійною. Не пропадуть дурно отсих майже два роки самостійного існування, не пропаде марно ота кров, яку проливають тепер українці, не минеться безслідно оте обдирання народу московськими большевиками; свідомість національна серед українського народу за цих два роки зросла безмірно більше, ніж за останніх 200 років, і тепер вже ніякі заходи наших сусідів-ворогів не зможуть викреслити, витерти з життя нашого народу отої свідомости"


"Це портрет Чикаленка роботи Івана Труша, який ми допомогли реставрувати львівському Дому Франка", - написав Княжицький.


 
Микола Княжицький
Євген Чикаленко
Читайте також:
20 грудня, 2021 понедiлок
Зеленський боїться, що Порошенко збере протести проти референдуму про повернення Україні ОРДЛО на федеральних правах, - екснардеп Уколов
Московский Кремль
19 грудня, 2021 неділя
Росія "виживе" при відключенні від SWIFT, - голова другого за величиною банку РФ
Юлия Тимошенко
20 грудня, 2021 понедiлок
"Безумовно, суди неправосудні, вони залежні": Тимошенко дала Порошенку поради в зв'язку з оголошенням підозри
Київ
+-5
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.11
    Купівля 27.11
    Продаж 27.34
  • EUR
    Купівля 30.5
    Продаж 30.9
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
21 грудня
16:45
Наталка Діденко
Синоптик Наталка Діденко попередила про мороз і ожеледицю та спрогнозувала подальше потепління
16:41
SpaceX
Компанія SpaceX запустила космічну вантажівку, яка доставить на МКС продукти та спецобладнання: відео
16:25
США готові надати Україні більше військової техніки з урахуванням загрози вторгнення РФ, - Держдеп
16:23
Посольство США в Україні
Посольство США про справу Порошенка: "Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах"
16:20
Novavax вакцина
ВООЗ схвалила екстрене використання вакцини від коронавірусу Nuvaxoid
16:15
Блокування призначення керівника САП: конкурсна комісія отримала рішення ОАСК і продовжує співбесіди
15:58
МН17
Справа MH17: слідство визначило російський "Бук" за 15 ознаками
15:55
Микола Княжицький
Княжицький: "Слуги" в один день звинувачують Порошенка у держзраді і анонсують "Сватів" на пропагандистському російському каналі "Росія-1"
15:54
Єнс Столтенберг
На компроміс із Росією щодо вступу України до НАТО не підемо ніколи, - Столтенберг
15:47
54% українців підтримують членство України в НАТО, - опитування
15:40
цвинтар
У Росії запровадили правила для прискорених масових поховань під час військових конфліктів
15:28
Ольга Стефанішина
Стефанішина: 2022 року в Україні пройдуть перші навчання НАТО з кібербезпеки
15:28
затримання начальника митниці Франківська
Начальника Івано-Франківської митниці затримали на хабарі – ЗМІ
14:59
САП
Пропонував хабар на 24 млн: САП повідомила про підозру заступнику начальника управління Міноборони
14:57
гроші, зарплата, заборгованість
Отримання коштів за програму "єПідтримка" не впливає на призначення субсидії, - Мінсоцполітики
14:57
Порошенко Кухцінський
Петро Порошенко у Варшаві обговорив безпекові питання із головою комітету у закордонних справах сейму Мареком Кухцінським
14:34
Микола Чаус
Чаус в ОАСК оскаржує своє відрахування зі штату суддів
14:30
газ
Ціна газу в Європі вперше досягнула показника понад $2 тис.
14:26
МЗС повністю оцифрує політику економічної дипломатії: Кулеба представив онлайн-платформу NAZOVNI
14:20
пункт пропуску у Станиці Луганській
Приїхала за пенсією: на Луганщині затримали пособницю "ЛНР"
14:12
PR
доставка
В Україні з’явився новий оператор доставки вантажів з Китаю "під ключ"
14:08
Ексклюзив
Порошенко Зеленський
Чи посадять Порошенка? Як Зеленський вирішив повторити досвід Януковича з Тимошенко
14:02
МАУ
МАУ планує збільшити кількість рейсів на 30% у 2022 році
13:53
Телеканал ATR припинив мовлення на окупований Крим через недофінансування
13:35
польща білорусь кордон
У Польщі заявили, що Білорусь тестує нову тактику на кордоні
13:32
Путін
Путін погрожує військовими заходами у разі розширення НАТО на схід
13:22
Оновлено
У Червонограді померла школярка. Підозрюють менінгіт
13:20
вакцинація
Кількість вакцинацій в Україні цього тижня скоротилася на 24%, - Київська школа економіки
13:17
вакцина
Україна готова до повторної COVID-вакцинації 70% дорослих громадян
13:01
Зеленський і Порошенко
Порошенко – Зеленському: державна зрада – коли віддають нашу землю, зливають спецоперації і купують російське вугілля на мільярди
12:57
Ексклюзив
Віталій Портников: Не розумієте, що треба рятуватися?
12:56
сепар ООС
Окупанти на Донбасі укріплюють позиції та встановлюють міни біля лінії зіткнення, - розвідка
12:55
Сауль Альварес (ліворуч) та Калеб Плант
Це був шок: Найкращий боксер світу зізнався, як опинився у категорії Усика
12:54
протести через посилення карантину
У Румунії планують провести протести через посилення карантинних обмежень
12:37
Ексклюзив
Дмитро Ярош
ЗСУ не спостерігає загрозу атаки росіян 24 грудня, - Ярош щодо інформації про можливе вторгнення напередодні Різдва західного обряду
12:32
"Якщо НАТО не обговорюватиме безпекові гарантії для РФ": у Путіна назвали умови передачі ядерної зброї Білорусі
12:22
Денис Берінчик
Берінчик стрімко злетів у рейтингу дивізіону Ломаченка, завдяки перемозі над росіянином
12:20
підводний човен "Петропавловськ-Камчатський"
РФ провела випробування крилатої ракети у Японському морі
12:14
Зеленський
Зеленський про вступ України до НАТО: прагнемо отримати чітку часову перспективу у 2022 році
12:13
Михеіл Саакашвілі
"Залишуся з вами до повної перемоги": Саакашвілі закликав прихильників продовжити протести проти влади Грузії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV