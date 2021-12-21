Євген Чикаленко - одна з постатей, яка захоплює мене, - Княжицький

Народний депутат Микола Княжицький згадує цю видатну постать на своїй сторінці в Facebook.



"Чикаленко меценат, публіцист, громадський діяч. Він ініціював створення Центральної Ради, запросив повернутися у Київ Грушевського, фінансово підтримував українські щоденні газети, зокрема "Раду", наукову і творчу діяльність українців у Галичині. Якби ми проводили земельну реформу за Чикаленком ( а він фахово її розробляв ), українські землі давно б стали джерелом добробуту кожного українця", - пише Княжицький.



Ось його відомі цитати:

"Легко любити Україну до глибини душі, а ви спробуйте любити її до глибини своєї кишені."

"Колись Україна таки буде самостійною. Не пропадуть дурно отсих майже два роки самостійного існування, не пропаде марно ота кров, яку проливають тепер українці, не минеться безслідно оте обдирання народу московськими большевиками; свідомість національна серед українського народу за цих два роки зросла безмірно більше, ніж за останніх 200 років, і тепер вже ніякі заходи наших сусідів-ворогів не зможуть викреслити, витерти з життя нашого народу отої свідомости"

"Це портрет Чикаленка роботи Івана Труша, який ми допомогли реставрувати львівському Дому Франка", - написав Княжицький.