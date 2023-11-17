Євро-2024: розклад матчів і трансляцій 17 листопада
У п'ятницю, 17 листопада, продовжаться матчі 9-го туру кваліфікаційного раунду Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Євро-2024
Відбірковий турнір. 9-й тур
17 листопада
Група C
21:45 Англія - Мальта
21:45 Італія - Північна Македонія
Група E
19:00 Молдова - Албанія
21:45 Польща - Чехія
Група H
17:00 Казахстан - Сан-Марино
19:00 Фінляндія - Північна Ірландія
21:45 Данія - Словенія
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Збірна України у відборі Євро-2024
Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.
На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.
14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.
Україна має 13 очок та займає друге місце у групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла до фінальної частини Євро-2024. Італія третя з 10 очками. Македонці мають 7 пунктів в активі. Мальта не набрала жодного балу.
Італія, Англія та Північна Македонія мають по одній грі в запасі. Команда Сергія Реброва зіграє заключний матч кваліфікації 20 листопада у Леверкузені проти Італії.
До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
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