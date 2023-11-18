Євро-2024: розклад матчів і трансляцій 18 листопада
У суботу, 18 листопада, продовжуються матчі 9-го туру кваліфікації Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Євро-2024
Кваліфікація. 9-й тур
18 листопада
Група B
21:45 Нідерланди - Ірландія
21:45 Франція - Гібралтар
Група D
16:00 Вірменія - Уельс
19:00 Латвія - Хорватія
Група I
19:00 Білорусь - Андорра
21:45 Ізраїль - Румунія
21:45 Швейцарія - Косово
*Транслятором матчів є медіасервіс Megogo
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