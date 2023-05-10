Євробачення-2023: визначились перші фіналісти пісенного конкурсу
У вівторок, 9 травня, в Ліверпулі пройшов перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023"
Про це повідомляє суспільний мовник України.
У перший день конкурсу за вихід у фінал змагались 15 учасників. Переможців першого півфіналу визначали глядачі, але українці зможуть голосувати за конкурсантів тільки під час фіналу Євробачення-2023.
Переможці першого півфіналу Євробачення-2023:
- Хорватія: Let 3 – Mama šč!
- Молдова: Паша Парфеній – Soarele și luna
- Швейцарія: Ремо Форрер – Watergun
- Фінляндія: Käärijä - Cha Cha Cha
- Чехія: Vesna – My Sister's Crown
- Ізраїль: Ноа Кірел – Unicorn
- Португалія: Mimicat – Ai coração
- Швеція: Лорін – Tattoo
- Сербія: Luke Black – Samo mi se spava
- Норвегія: Алессандра – Queen of Kings
Другий півфінал Євробачення-2023 пройде 11 травня.
Україну на Євробаченні-2023 представляє гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel. Як переможець попереднього року, Україна виступатиме у фіналі конкурсу Євробачення-2023.
TVORCHI вийдуть на сцену Євробачення 13 травня під 19-м номером.
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