Про це повідомляє суспільний мовник України.

У перший день конкурсу за вихід у фінал змагались 15 учасників. Переможців першого півфіналу визначали глядачі, але українці зможуть голосувати за конкурсантів тільки під час фіналу Євробачення-2023.

Переможці першого півфіналу Євробачення-2023:

Хорватія: Let 3 – Mama šč!

Молдова: Паша Парфеній – Soarele și luna

Швейцарія: Ремо Форрер – Watergun

Фінляндія: Käärijä - Cha Cha Cha

Чехія: Vesna – My Sister's Crown

Ізраїль: Ноа Кірел – Unicorn

Португалія: Mimicat – Ai coração

Швеція: Лорін – Tattoo

Сербія: Luke Black – Samo mi se spava

Норвегія: Алессандра – Queen of Kings

Другий півфінал Євробачення-2023 пройде 11 травня.

Україну на Євробаченні-2023 представляє гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel. Як переможець попереднього року, Україна виступатиме у фіналі конкурсу Євробачення-2023.

TVORCHI вийдуть на сцену Євробачення 13 травня під 19-м номером.