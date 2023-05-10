Учорашнє Євробачення — це сльози та гордість… Ну не можу я не плакати, коли бачу всі ці жовто-блакитні сердечка, тортики й стрічечки.

На цих вихідних була у відрядженні у Мюнхені, на Жіночій конференції EPP, де переважно мова йшла про українських біженців.

У Мюнхені вразила кількість українських прапорів. Їх кількість співмірна з прапорами ЄС та Німеччини…

Скажу відверто: я дуже боюся втоми від України в Європі та світі. Бо все довго, і ще далеко не кінець, але побачене дало оптимізм.

Я дуже боюся втоми від України в Європі та світі. Бо все довго, і ще далеко не кінець, але побачене дало оптимізм

Бо головна теза, з якою зверталися колеги з багатьох європейських країн: keep resistance, we will keep our support and solidarity.

Тримайте свій спротив, а ми будемо підтримувати.

Ми, українці, не обирали цю війну. І таку долю мільйонів українських людей. Але ми гідні цього виклику. Ми не втомлюємося, Європа і світ також.

І це важливо.

Джерело

Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.