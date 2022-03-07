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Єврокомісія 8 березня представить пропозиції для швидкої відмови від російського газу та нафти

7 березня, 2022 понедiлок
16:52
Світ Шарль Мішель

У вівторок, 8 березня, Єврокомісія представить пропозиції щодо того, як швидко позбутися залежності ЄС від російського викопного палива

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Завтра Єврокомісія внесе пропозиції щодо того, як швидко позбутися нашої залежності від російського викопного палива", - написала вона у Twitter.

За її словами, це означає:

• Диверсифікацію постачальників, перехід на ЗПГ (зріджений природний газ) та трубопровідний газ;
 
• Поповнення сил ЄС шляхом інвестування у відновлювані джерела енергії;
 
• Підвищення енергоефективності.

Фон дер Ляєн уточнила, що ЄС також зосередиться на захисті споживачів і бізнесу, зокрема найбільш уразливих.
 
"А також більш структурно підготуватися до масового збільшення відновлюваних джерел енергії на нашому ринку електроенергії", - наголосила президентка Єврокомісії.

 



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Економіка
ЄС
російський газ
російська нафта
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