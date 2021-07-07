Єврокомісія погрожує обмеженнями, якщо Угорщина не скасує закон про "пропаганду ЛГБТ"
Президентка Єврокомісії Урсула ван дер Ляєн назвала "ганебним" закон, який забороняє демонструвати гомосексуальність або зміну статі в шоу, фільмах та програмах сексуального виховання у школах
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"Якщо Угорщина не виправить ситуацію, Єврокомісія застосує свою силу як гарант угод. Давайте прояснимо, ми застосуємо цю силу незалежно від того, яка країна-член порушить закони ЄС… Європа не дозволить, щоб частина її спільноти була стигматизована: чи це через те, кого вони люблять, через їхній вік, національність, політичні переконання чи релігійні вірування", – заявила фон дер Ляєн.
Вона додала, що йдеться і про бюджет ЄС.
"Мають бути вжиті заходи, якщо буде встановлено, що порушення верховенства права в країнах-членах впливають на управління бюджетом ЄС або фінансові інтереси – або ж мають серйозний ризик такого впливу", – додала вона.
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