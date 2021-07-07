Єврокомісія погрожує обмеженнями, якщо Угорщина не скасує закон про "пропаганду ЛГБТ"

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Якщо Угорщина не виправить ситуацію, Єврокомісія застосує свою силу як гарант угод. Давайте прояснимо, ми застосуємо цю силу незалежно від того, яка країна-член порушить закони ЄС… Європа не дозволить, щоб частина її спільноти була стигматизована: чи це через те, кого вони люблять, через їхній вік, національність, політичні переконання чи релігійні вірування", – заявила фон дер Ляєн.

Вона додала, що йдеться і про бюджет ЄС.

"Мають бути вжиті заходи, якщо буде встановлено, що порушення верховенства права в країнах-членах впливають на управління бюджетом ЄС або фінансові інтереси – або ж мають серйозний ризик такого впливу", – додала вона.