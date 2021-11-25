Єврокомісія запропонувала впускати до ЄС усіх вакцинованих туристів та обмежити дію COVID-сертифікатів до 9 місяців
Єврокомісія запропонувала перейти від принципу складення списків країн, громадянам яких дозволено в'їзд, до індивідуального підходу та впускати до ЄС усіх вакцинованих туристів
Про це йдеться у пресрелізі Європейської комісії.
Комісія пропонує зосередитися на індивідуальному підході до кожного туриста. Якщо людина має цифровий COVID-сертифікат про вакцинацію, вона повинна мати можливість без перешкод в'їжджати до Євросоюзу, незалежно від того, з якої країни вона прибула.
Таким чином, якщо людина вакцинована визнаними в ЄС препаратами, вона може приїхати в ЄС у будь-який момент. Якщо вакцина визнана ВООЗ, але не Європейським регулятором, туристи повинні будуть здати ПЛР-тест на коронавірус.
Також Єврокомісія пропонує обмежити термін дії сертифікатів про вакцинацію до 9 місяців, після чого необхідно буде ввести додаткову дозу.
Виняток із правил про обов'язкову вакцинацію становлять діти до 12 років, приїжджі на роботу із сусідніх країн і робітники життєво необхідних сфер.
"Наша головна мета - уникнути розбіжностей між заходами в усьому ЄС. Це також стосується питання про бустерні дози, які будуть необхідними для боротьби з вірусом", - заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.
Комісія пропонує ввести оновлені правила з 10 січня 2022 року, аби забезпечити достатньо часу для скоординованого підходу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.91
Купівля 26.91Продаж 27.18
-
EUR
Купівля 30.08Продаж 30.51
- Актуальне
- Важливе