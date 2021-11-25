Єврокомісія запропонувала впускати до ЄС усіх вакцинованих туристів та обмежити дію COVID-сертифікатів до 9 місяців

Про це йдеться у пресрелізі Європейської комісії.



Комісія пропонує зосередитися на індивідуальному підході до кожного туриста. Якщо людина має цифровий COVID-сертифікат про вакцинацію, вона повинна мати можливість без перешкод в'їжджати до Євросоюзу, незалежно від того, з якої країни вона прибула.



Таким чином, якщо людина вакцинована визнаними в ЄС препаратами, вона може приїхати в ЄС у будь-який момент. Якщо вакцина визнана ВООЗ, але не Європейським регулятором, туристи повинні будуть здати ПЛР-тест на коронавірус.



Також Єврокомісія пропонує обмежити термін дії сертифікатів про вакцинацію до 9 місяців, після чого необхідно буде ввести додаткову дозу.



Виняток із правил про обов'язкову вакцинацію становлять діти до 12 років, приїжджі на роботу із сусідніх країн і робітники життєво необхідних сфер.



"Наша головна мета - уникнути розбіжностей між заходами в усьому ЄС. Це також стосується питання про бустерні дози, які будуть необхідними для боротьби з вірусом", - заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.



Комісія пропонує ввести оновлені правила з 10 січня 2022 року, аби забезпечити достатньо часу для скоординованого підходу.



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