Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Європарламент визнав Лукашенка співучасником російських злочинів в Україні

Європарламент визнав Лукашенка співучасником російських злочинів в Україні

13 вересня, 2023 середа
23:11
Світ Лукашенко

Європейський парламент вчергове засудив режим Лукашенка за репресії й утиски народу Білорусі, а також визнав Лукашенка співучасником російських злочинів в Україні

Про це йдеться у резолюції "Про відносини з Білоруссю", ухваленій під час пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі 13 вересня.

Резолюцію ухвалили більшістю голосів: за неї проголосували 453 депутати, 21 висловився проти, а 40 утрималися.

"Європарламент... рішуче засуджує залучення режиму Лукашенка в російську невиправдану, злочинну та неспровоковану агресивну війну проти України… Вважає, що, сприяючи невиправданій агресивній війні Росії проти України, режим Лукашенка став співучасником злочинів, скоєних Росією, що передбачає відповідальність за руйнування та шкоду, завдану Україні", – зазначено в резолюції. 

Відтак у документі наголошують, що "спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії, вчиненого Росією проти України, повинен мати юрисдикцію для розслідування дій не лише Путіна та російського політичного і військового керівництва, а й білоруського керівництва". 

У резолюції міститься заклик інституцій ЄС і держав-членів ужити всіх необхідних заходів для забезпечення кримінального переслідування білоруських посадовців, які причетні до злочину агресії, воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочинів геноциду, скоєних проти України. 

"Європарламент… вважає Лукашенка відповідальним за ці воєнні злочини, як і Володимира Путіна та Марію Львову-Белову, та закликає МКС видати схожий міжнародний ордер на арешт Лукашенка; закликає раду ЄС збільшити перелік осіб, на яких поширюються санкції ЄС, включивши в нього тих, хто був залучений до насильницької депортації українських дітей в Білорусь", – йдеться в документі.

Також євродепутати закликали Раду ЄС і високого представника ЄС зважити на додаткові заходи проти режиму Лукашенка, на додаток до вже застосованих санкцій, та розробити широкий та довгостроковий підхід до відносин з Білоруссю, у тісній взаємодії з міжнародними партнерами ЄС.

  • У середу, 13 вересня, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення щодо продовження санкції щодо російських фізичних та юридичних осіб, які відповідальні за порушення територіальної цілісності України, на шість місяців
Росія
Білорусь
Європарламент
Читайте також:
12 вересня, 2023 вiвторок
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли Україну накриє холодний атмосферний фронт з дощами
13 вересня, 2023 середа
"Церква має бути мобілізована": патріарх Кирил закликав віруючих росіян йти на війну
12 вересня, 2023 вiвторок
Вступ до ЄС: Україна веде переговори з Угорщиною та Румунією щодо спірного мовного питання
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.56
    Купівля 37.56
    Продаж 38.25
  • EUR
    Купівля 40.42
    Продаж 41.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
13 вересня
22:51
Кевін Келсі, "Шахтар", Ліга Європи
"Це часом буває кумедно": футболіст "Шахтаря" з Венесуели заявив, що вчить українську мову
22:23
Оновлено
Ілон Маск
В Інституті світової політики припустили, що Маск кандидуватиме у президенти США. Законодавство Штатів це забороняє
22:21
Рустем Умєров і Білл Блер
Умєров обговорив зміцнення обороноздатності України з канадським колегою Блером
22:09
повітряна тривога
Росія запустила орієнтовно 6 груп "шахедів": ситуація у ніч на 14 вересня
21:49
"Залучили агентів з різних сфер": рух АТЕШ визнав, що допоміг в атаці по флоту росіян у Севастополі
21:40
головнокомандувач ЗСУ Залужний та командувач Сухопутних військ Сирський
Ворог запустив фейк, нібито Залужний, Сирський, Марченко, Шаптала й Кім збирають голоси для розпуску ВРУ
21:13
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Масштабний збій Starlink під час атаки по Севастополю та ситуація на фронті. Колонка Сергія Згурця
21:03
Компанія продавала амуніцію, ввезену начебто для потреб ЗСУ : вилучено товару на 40 млн грн
20:47
ЗСУ
ЗСУ мають частковий успіх в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки, — Генштаб
20:23
грузія
Грузія приєднається до операції НАТО у Середземному морі
20:08
OPINION
Ігор Гулик
Путін, Троцький і "промені чучхе"
19:58
Ганна Маляр
Маляр: росіяни почали штурмувати Мар'їнку і Авдіївку
19:31
Фернанду Сантуш
Польща погнала з посади головного тренера національної команди з футболу
19:28
OPINION
Юрій Гудименко
Уряд разом з правоохоронцями добивають оборонну галузь
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 567 дня війни: ЗСУ анонсували "спекотний сезон" для окупантів у Криму, а Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги
18:56
фура кордон
У сервісі "єЧерга" запустили нову послугу для перевізників
18:54
"Питання нацбезпеки": Вірменія ратифікує Римський статут
18:52
Італія - Україна
Маркевич висловився, що заважає Мудрику вийти на топ-рівень
18:37
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:36
Інтерв’ю
Володимир В'ятрович
Українська держава буде там, де буде українська ідентичність, - В'ятрович
18:23
Міжнародний аеропорт "Одеса"
Заволодіння аеропортом "Одеса": ВАКС обрав запобіжний захід одному з фігурантів
18:13
На фото: WhatsApp
WhatsApp запустив функцію каналів як у Telegram
18:10
Оновлено
ракетний удар по Севастополю
РФ звинуватила Україну в ракетному ударі по Севастополю, в ГУР підтвердили пошкодження ворожого корабля та підводного човна
18:07
хасиди-паломники в Умані
Росія готує інформаційне алібі для можливого теракту в Умані, - ЦПД
18:02
OPINION
Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ
Як "кейс Пивоварського" заважає закупівлям міноборони
17:58
Ексклюзив
санкції проти РФ
В Європарламенті обговорюють запровадження санкцій щодо діамантів з РФ
17:56
опалення
Київ та Одеса мають найбільші ризики під час опалювального сезону, - Центр досліджень енергетики
17:53
Оновлено
Маттео Дзуппі
У Китаї підтвердили візит посланця Папи Римського. З ним зустрінеться Лі Хуей
17:38
Tommy Hilfiger та Calvin Klein
Американський власник Tommy Hilfiger і Calvin Klein вийшов з російського ринку
17:27
Оновлено
Херсонщина
Окупанти вдарили по Зміївці на Херсонщині: поранено трьох людей
17:24
поле, пшениця, зерно
Україна понад рік експортує зерно через Хорватію, вивезено близько 100 тис. тонн, - хорватський чиновник
17:20
фейк, фейки
Мережею шириться фейк про екстрадицію українців призовного віку з Ірландії
17:14
На фото: російський катер "Тунець" у Чорному морі
Сили оборони знищили російський катер "Тунець"
16:53
ЗСУ, форма
"Це не фільм": головнокомандувач чеської армії закликав Захід налаштуватися на тривалу війну в Україні
16:42
Ексклюзив
вибори
Директор КМІС Грушецький: більшість українців скептично ставиться до виборів під час війни
16:36
Фінляндія
Фінляндія не братиме участь у ЧС світу з командної гімнастики через участь команд РФ та Білорусі
16:33
потяг_Укрзалізниця
Жіночі купе: в Укрзалізниці розповіли про попит на послугу
16:33
На фото: режисер Кейлін Робертсон, військовий фотограф Пол Конрой і журналістка Заріна Забріскі
Авторка документалки про злочини РФ на сході планує зняти стрічку про Херсон
16:28
Андрій Ярмоленко, збірна України
"Після Англії важко протистояти такому супернику": Ярмоленко знайшов виправдання поразці збірної України проти Італії
16:24
санкції проти РФ
Росія обійшла технологічні санкції і виробляє більше ракет, ніж до масштабної війни, - NYT
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV