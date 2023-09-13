Європарламент визнав Лукашенка співучасником російських злочинів в Україні

Про це йдеться у резолюції "Про відносини з Білоруссю", ухваленій під час пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі 13 вересня.

Резолюцію ухвалили більшістю голосів: за неї проголосували 453 депутати, 21 висловився проти, а 40 утрималися.

"Європарламент... рішуче засуджує залучення режиму Лукашенка в російську невиправдану, злочинну та неспровоковану агресивну війну проти України… Вважає, що, сприяючи невиправданій агресивній війні Росії проти України, режим Лукашенка став співучасником злочинів, скоєних Росією, що передбачає відповідальність за руйнування та шкоду, завдану Україні", – зазначено в резолюції.

Відтак у документі наголошують, що "спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії, вчиненого Росією проти України, повинен мати юрисдикцію для розслідування дій не лише Путіна та російського політичного і військового керівництва, а й білоруського керівництва".

У резолюції міститься заклик інституцій ЄС і держав-членів ужити всіх необхідних заходів для забезпечення кримінального переслідування білоруських посадовців, які причетні до злочину агресії, воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочинів геноциду, скоєних проти України.

"Європарламент… вважає Лукашенка відповідальним за ці воєнні злочини, як і Володимира Путіна та Марію Львову-Белову, та закликає МКС видати схожий міжнародний ордер на арешт Лукашенка; закликає раду ЄС збільшити перелік осіб, на яких поширюються санкції ЄС, включивши в нього тих, хто був залучений до насильницької депортації українських дітей в Білорусь", – йдеться в документі.

Також євродепутати закликали Раду ЄС і високого представника ЄС зважити на додаткові заходи проти режиму Лукашенка, на додаток до вже застосованих санкцій, та розробити широкий та довгостроковий підхід до відносин з Білоруссю, у тісній взаємодії з міжнародними партнерами ЄС.