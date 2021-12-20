"Європейська Солідарність" - лідер рейтингів опитування SOCIS

Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, за партію "Європейська Солідарність" готові проголосувати 12,25% від усіх опитаних. Партія "Слуга Народу" опустилась на друге місце, її готові підтримати 12,1% від усіх опитаних.



Як відомо, лідерство партії "Європейська Солідарність" у двох опитуваннях в листопаді та у грудні також фіксував Київський міжнародний інститут соціології.



За даними опитування, яке було проведене 3-11 грудня, за "ЄС" готові проголосувати 13,7% від усіх опитаних. За партію "Слуга Народу" готові віддати голоси 12,8% від усіх. Як свідчать дані КМІС, підтримка партії Порошенка за рік зросла на 1,8%. Натомість партія Зеленського втратила відповідно 0,7%. Інші партії за даними SOCIS мають такі результати: "Батьківщина" 8,25% від усіх опитаних, ОПЗЖ 7,8%, "Розумна політика" 5,5%. Решта партій мають нижчі показники.







Терміни проведення дослідження: 11 – 16 грудня 2021 року.



Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та в непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%. Середня тривалість одного інтерв'ю склала 12 хвилин.