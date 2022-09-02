"Європейська солідарність" висловлює рішучий протест проти брехні й маніпуляцій, поширених олігархічними ЗМІ щодо "ботоферм"
Партія "Європейська солідарність" висловила протест у зв'язку з черговою серією замовних матеріалів проти політичної сили та її очільника Петра Порошенка
Про це йдеться на сайті "ЄС".
"У четвер на щедро обласканих Банковою за обслугу ЗМІ холдингу "1+1" вийшла чергова серія замовних матеріалів проти "Європейської Солідарності" та її лідера Петра Порошенка. У них продовжується розганятися провокація, запущена з подачі СБУ, про начебто ліквідацію начебто мільйонної ботоферми, до якої начебто має якийсь стосунок проукраїнська патріотична партія", – зазначає "ЄС".
Як додають у партії, сайти, бенефіціар яких перебуває під санкціями США за корупцію, "пішли далі в своїй брехні, запустивши фейк, що начебто Петро Порошенко витрачав гроші на якісь "ботоферми".
"Європейська Солідарність" висловлює рішучий протест проти брехні і маніпуляцій, які розповсюджують олігархічні ЗМІ Коломойського.
"Уже місяць ми вимагаємо від керівництва Верховної Ради запросити на погоджувальну раду т.в.о. голови СБУ Малюка, аби надати депутатам вичерпну інформацію щодо так званих "ботоферм", – зауважують у заяві "ЄС".
У "Європейській солідарності нагадали, що члени партії воюють на фронті в лавах ЗСУ і сил тероборони, волонтерять і допомагають Армії.
"Разом із ГО "Справа Громад" Фонд Порошенка закупив для ЗСУ тисячі бронежилетів, сотні дронів і авто, пікапи, вантажівки, бронемашини. Допомога, яку лідер "ЄС" направив Армії, співставна допомозі однієї з країн НАТО. Кожну копійку ми спрямовуємо на Армію, за кожну гривню, яку українці перерахували як донати, – звітуємо. У цей час мільйони корупційних гривень влада витрачає на дискредитацію державницьких сил", – йдеться в заяві.
"Пів року тому "ЄС" простягнула владі руку допомоги, аби разом ми як зріле суспільство вистояли перед обличчям російської агресії. Ми неухильно дотримувалися єдності, але всі ці марафони, "Байрактар News" і інші "гроші" щодня демонструють, наскільки ця єдність має односторонній характер.
У деяких головах війна вже закінчилася і вони зайнялися улюбленою справою – дискредитацією і знищенням політичних опонентів.
Ми розглядаємо можливість подачі судового позову проти афільованих з олігархом Коломойським медіа за їх постійну брехню, маніпуляції, мову ненависті й розкол суспільства", – наголосили в "ЄС".
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