Про це пише співголова фракції Ірина Геращенко на своєму телеграм-каналі.

Вона зазначає, що відповідне законодавство варто тільки оновити з урахуванням реалій повномасштабної війни – знищеного майна, тимчасово окупованих територій та безпекового фактору для тих, хто зараз на фронті. Геращенко закликала Кабінет міністрів врешті решт згадати про своє право законодавчої ініціативи і долучитись до виконання критеріїв Єврокомісії щодо членства України в ЄС.

"В країнах Східної Європи та Балтії, які стали членами ЄС, саме уряди відігравали ключову роль в законодавчих ініціативах для виконання умов членства. В Україні КМ самоусунувся від законотворчої ініціативи для виконання 7 вимог, необхідних для початку переговорів про членство в ЄС", – зауважує депутатка.

"Заяви урядовців, що Україна вже виконала чи то 85, чи то 100% передумов, викликають в партнерів відверте роздратування. В той же час, від уряду не було спрямовано до ВР жодного з необхідних для початку переговорів законопроєктів. Навпаки, всі ці проєкти реєструються від депутатів монобільшості, відповідної якості – чи то мова йде про Конституційний Суд, чи про Антимонопольний комітет. Уряд не спромігся подати законопроєкт про відновлення е-декларування, хоч багато про це говорить", – констатує Геращенко.

"Європейська Солідарність" за відновлення існуючого законодавства про е-декларування. Саме наша команда свого часу створила антикорупційну інфраструктуру, яка довела свою ефективність. Очевидно, в існуючий закон треба внести певні корективи, які стосуються знищеного окупантами майна, декларантів на окупованих територіях і військових на передовій", – вважає співголова фракції.

"Днями з урядовцями, відповідальними в КМ за євроатлантичну інтеграцію, ми в форматі погоджувальної ради обговорювали законопроєкти, необхідні до початку переговорів щодо членства в ЄС. Наша фракція закликала уряд згадати про їх конституційне право законодавчої ініціативи і взяти на себе функцію роздробки і подачі до ВР євроінтеграційних законопроєктів. Фахово написаних, які дійсно будуть відповідати аcquis. Як це відбувалося в усіх країнах ЄС", – повідомила Ірина Геращенко.

За її словами, на цій нараді обговорювалася й ідея нового законопроєкту про е-декларування. "ЄС" не буде підписувати цей законопроєкт як співавтори, бо ми виступаємо за відновлення існуючого закону, автором якого і була наша команда. Найближчим часом у ВР буде винесено законопроєкт про е-декларування. Який з них – чи той, що вже пройшов профільний комітет і відновлює існуючу систему, чи нова редакція – це вирішить погоджувальна рада. Головне, що законопроєкт днями буде в порядку денному парламенту", – зауважує Ірина Геращенко.

"Але дуже погано, що уряд, який багато кричить про євроінтеграцію, нічого не робить для неї", – резюмує депутатка.