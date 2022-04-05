Європейці відчувають провину за бездіяльність своїх політиків, - Джамала

Про це вона розповіла в ефірі Еспресо.TV



“Люди, з якими я спілкуюсь в Європі, цілком все розуміють, що відбувається в Україні. Дякувати Богу, там немає таких людей, які не розуміють, чи не знають правди. Навпаки, європейці відчувають провину за те, що їхні політики не такі активні. Багато європейців говорять, що Європа говорить про мир і нічого для цього не робить.” - розповіла Джамала



Джамала додала, що за останній тиждень люди часто говорили їй, що відчувають провину за власне політичне керівництво, за їхню бездіяльність



“Європейці не до кінця розуміють, що таке війна. Тому дуже важко пояснювати людям про ті жахіття, які відбуваються в Україні. В них все добре. Вони ходять в кав’ярні, зустрічають весну. Так, вони нам співчувають, але до кінця не можуть зрозуміти, що таке обстріли і розстріли цивільного населення.”, - додала Джамала



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