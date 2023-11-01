"Євросолідарність" вимагає проголосувати за усунення депутатів від ОПЗЖ з Київради

Про це йдеться на сайті фракції.

Порошенко зазначила, що під час війни не може бути жодних компромісів з проросійськими депутатами. Вона також заявила, що "Європейська Солідарність" у Київраді зареєструвала проєкти рішень, які вимагають позбавити представників ОПЗЖ всіх прав голосування, очолювання комісій, прийняття рішень та участі в закритих засіданнях рад, де є таємна інформація.

"Тому ми вимагаємо, щоб партії, які показали себе як проросійські, як колабораціоністи, пішли геть з української політичної сфери і щоб вони не впливали на життя українського суспільства", - каже очільниця.

Порошенко зазначила, що "ЄС" вимагає прийняття відповідних рішень вже на сесії 2 листопада.

Як повідомила депутатка Київради від "ЄС" Вікторія Пташник, представники ОПЗЖ не лише досі мають мандати, але й очолюють деякі комісії у столиці.

"На превеликий жаль, ці партії не тільки представлені у місцевих радах. Їхні представники, які були обрані від ОПЗЖ та інших заборонених партій, можуть очолювати комісії в місцевих радах. Зокрема в Київській міській раді представник ОПЗЖ очолює правоохоронну комісію, коли триває повномасштабна війна. Саме тому ми ініціювали декілька проєктів рішень, зокрема серед них такі проєкти як заборона представникам заборонених партій займати керівні посади, очолювати постійні комісії і входити до складу тимчасових комісій Київської міської ради", – пояснює Пташник.

Депутатка додала, що представники заборонених проросійських партій досі є депутатами місцевих рад та Верховної Ради України.

"Ми хочемо звернутися до Верховної Ради, щоб вона ухвалила всі необхідні законодавчі зміни, які унеможливлять в подальшому участь представників ОПЗЖ в представництві громадян і України. І ще одне рішення – це призупинення здійснення такими депутатами повноважень як депутатів на період воєнного часу. Якщо РНБО визнало їхню антиукраїнську діяльність, якщо це підтвердив Верховний Суд минулого року, то незрозуміло що досі роблять представники забороненої ОПЗЖ в Київській міській раді, у Верховній Раді і у всіх місцевих радах", – говорить Пташник.

Своєю чергою співголова фракції у Верховній Раді Ірина Геращенко наголошує, що позбавлення повноважень депутатів проросійських партій – це виклик, який стосується національної безпеки України.

"Хочу нагадати, що сама Верховна Рада у цих питаннях пасе задніх і закриває очі на присутність "П’ятої колони" Кремля, яка себе дуже вільно там почуває", – констатує народна депутатка.

Вона також нагадала, що у Верховній Раді України зареєстрована постанова 8348 про відкликання з керівних посад представників ОПЗЖ.

"Голова Верховної Ради і "Слуги" її не помічають. Постанова 7694 про дострокове припинення повноважень депутатів заборонених партій, не тільки у Верховній Раді, а ми говоримо і про місцеві ради. Так само її ніхто не помічає, у порядок денний її не виносять", – додала Геращенко.