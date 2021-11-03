Facebook припинить розпізнавати обличчя користувачів
Соціальна мережа Facebook припинить використовувати технологію розпізнавання облич на фото та відео користувачів
Про це йдеться у блозі компанії.
"Ми припиняємо роботу системи розпізнавання осіб у Facebook", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рішення про відмову від системи розпізнавання осіб прийнято на тлі зростаючої стурбованості суспільства щодо використання такої технології.
Також регулювальні органи перебувають у процесі розробки чіткого набору правил, що регулюють її використання.
У заяві компанії зауважили, що користувачі, які погоджувалися на використання системи розпізнавання осіб, більше не будуть автоматично визначатися на фото і відео. Всі індивідуальні шаблони будуть видалені.
Видалення системи розпізнавання осіб торкнеться користувачів у всьому світі. Очікується, що процес буде завершено до грудня.
- Нагадаємо, засновник Facebook Марк Цукерберг оголосив про зміну назви компанії на Meta.
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