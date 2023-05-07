Фактично, парламентаризм в Україні знищений, - Княжицький

Про це заявив нардеп Микола Княжицький в етері Еспресо.

"Фактично, у нас парламентаризм знищений. У нас є монобільшість. Розклад парламенту укладається в Офісі президента. Частково, те, що вони там укладають, справді є корисним та необхідним, і багато законів підтримує опозиція та влада. Попри те, жодний опозиційний проєкт не виноситься владою у зал принципово", - сказав він.

На думку нардепа, опозиція буде підтримувати позитивні ініціативи влади, бо хоче єдності та перемоги.

"На жаль, цих позитивних ініціатив занадто мало, а влада єдності поки що не хоче. Депутати опозиційні та провладні ображені тим, що їх порядок денний спускає зверху ОП. Для того, щоб відбудувати сильну Україну, нам треба зараз, коли йде війна, забезпечити чіткий розподіл влад. Це єдина запорука нашої перемоги та підтримки нас Заходом. На жаль, влада виконавча та представницька це не завжди розуміє", - підсумував Княжицький.