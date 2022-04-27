Про це у Telegram повідомляє пресслужба ВР.

Законопроєкт передбачає, що четверта субота листопада в Бразилії стане Днем пам’яті жертв Голодомору. Законопроєкт був схвалений одноголосно. Наступним етапом буде голосування у палаті депутатів Національного конгресу Бразилії.

У виступі на підтримку проєкту президент сенату Родріго Пачеко висловив своє засудження вторгнення Росії в Україну.

"Ми з самого початку засуджуємо це вторгнення, ми засуджуємо цю війну і рішуче відкидаємо її, ми солідарні з українським народом. У межах наших можливостей, як Федеральний Сенат і Національний Конгрес, ми будемо на боці українського народу", - сказав він.

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