FERREXPO Костянтина Жеваго увійшла у ТОП-5 компаній за обсягом допомоги ЗСУ

В опитуванні взяли участь 25 найбільших компаній України. Із нього видно, що на початок 2023 року майже 85% бізнесу в Україні допомагає ЗСУ або займається волонтерською допомогою. З них напряму допомагає армії та ТрО 63% опитаних, решта – реалізовують гуманітарні проєкти.

Обсяг наданої допомоги вражає. За рік повномасштабного вторгнення бізнес передав для потреб військових 4 914 автомобілів та спецтехніки, 263 992 шоломів та бронежилетів, 10 347 квадрокоптерів та приладів нічного бачення, 5 053 комп'ютери та планшети, 4 435 буржуйок та генераторів, 155 990 аптечок, турнікетів та іншого медобладнання, 1 540 000 літрів пального.

Компанія Ferrexpo Костянтина Жеваго надала військових та гуманітарних вантажів на суму понад 699 млн грн. У першій пятірці також SCM Рината Ахметова ( 5 млрд грн), Kernel Андрія Веревського (1 млрд грн), МХП Юрія Косюка (794 млн грн) та Group DF Дмитра Фірташа (588 млн грн).

Крім Феррекспо, завдяки підтримці Костянтина Жеваго та компаній, де він є суттєвим акціонером, вже було передано автомобіль-розміновувач для ДСНС та машини швидкої допомоги для багатьох українських міст. Комунальний транспорт для Макарова, Тростянця, Охтирки, Нової Галещини та Чернігова. Надано продукти харчування для Харківщини, Полтавщини, Запоріжжя. Медикаменти та лікарняне обладнання для Миколаєва, Чернігова, Дніпра, Сумщини, Полтавщини, Київщини та багатьох інших областей. Миколаєву поставлено технологічне обладнання для забезпечення жителів питною водою. Паливні матеріали, будівельні матеріали, офісна електроніка, генератори, засоби захисту та багато інших гуманітарних товарів було передано в усі регіони України. Миколаїв, Сумі та Кривий Ріг отримали значні суми грошової допомоги. І на цьому програми допомоги та підтримки не зупиняються.