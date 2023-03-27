Ferrexpo сплатила 6,3 млрд грн податків у 2022 році

Група Ferrexpo сплатила 6,3 млрд грн податків у бюджети всіх рівнів у 2022 році. Про це заявила пресслужба компанії на запит GMK Center.

Ferrexpo збільшила суму платежів у місцеві бюджети на 13% та суму рентних платежів – на 70%, незважаючи на 46% падіння обсягів виробництва, 24% зниження цін на світових ринках на залізорудну сировину (Fe62% CFR Китай). Зростання сум рентних платежів зумовлено відповідними змінами в Податковому кодексі щодо механізму нарахування ренти за користування надрами для добування залізних руд.

Ferrexpo залишається ключовим платником податків у регіоні. У 2022 році Група забезпечила 534 млн грн або 64% податкових надходжень до бюджету Горішньоплавнівської громади Полтавської області, що є центром діяльності Ferrexpo.

Внесок Групи на рівні області теж є вагомим. У 2021 році частка Ferrexpo в податко­вих надходженнях бюджету Полтавської області склала 29% за розрахунками GMK Center. Тобто Ferrexpo забезпечує розви­ток 55-тисячного міста та регіону з насе­ленням 1,5 млн осіб.

Слід відзначити важливість діяльності Групи на державному рівні. Про це свідчить той факт, що Полтавський ГЗК із року в рік входить до 10 найбільших платників податку на прибуток, рентної плати за пра­во розробки надр та екологічного податку в Україні.

Сумарно Ferrexpo за останні п’ять років сплатила $725 млн податкових платежів до бюджетів усіх рівнів, згідно з середнім офіційним курсом гривні до долара США за рік.

"Виклики, що створила війна в Україні, не похитнули статус Ferrexpo як великого платника податків. Ми продовжуємо працювати, поставляти партнерам продукцію, забезпечувати людей роботою, створювати додану вартість та забезпечувати податкові надходження до бюджетів України. Це є запорукою підтримки життя в Україні сьогодні та її розбудови і відновлення в майбутньому", – зазначив генеральний директор Ferrexpo Джим Норт.

Нагадаємо, за підсумками 2022 року Ferrexpo виробила 6,053 млн т окатишів, що на 46% менше в порівнянні з 2021 роком. Випуск DR-окатишів з 67%-м вмістом заліза у 2022 році зменшився на 18% р./р. – до 353 тис. т. Протягом року виробництво окатишів прямого відновлення становило 6% від загального виробництва продукції.