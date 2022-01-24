"Фейкова істерія": Кремль про можливе припинення газопостачання до Європи через санкції
У Росії спростували інформацію про можливість припинення постачання газу до Європи через запровадження проти РФ санкцій у разі вторгнення до України
Про це на брифінгу заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Це ще один блискучий приклад фейкової істерії, яка конструюється за рахунок різний фейкових і провокаційних викидів. Росія в нелегкі моменти наших відносин була надійним гарантом енергобезпеки Європи", - сказав він.
Прессекретар Володимира Путіна додав, що "в нелегкі моменти протистояння між Сходом і Заходом" РФ виконувала зобов'язання та не давала приводу сумніватись у своїй надійності.
- Нагадаємо, у Великій Британії заявили про побоювання, що Росія може шантажувати Захід своїми ресурсами, перетворити газ на зброю і скоротити поставки в Європу на тлі ескалації навколо України.
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