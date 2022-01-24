"Фейкова істерія": Кремль про можливе припинення газопостачання до Європи через санкції

Про це на брифінгу заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.



"Це ще один блискучий приклад фейкової істерії, яка конструюється за рахунок різний фейкових і провокаційних викидів. Росія в нелегкі моменти наших відносин була надійним гарантом енергобезпеки Європи", - сказав він.



Прессекретар Володимира Путіна додав, що "в нелегкі моменти протистояння між Сходом і Заходом" РФ виконувала зобов'язання та не давала приводу сумніватись у своїй надійності.

Нагадаємо, у Великій Британії заявили про побоювання, що Росія може шантажувати Захід своїми ресурсами, перетворити газ на зброю і скоротити поставки в Європу на тлі ескалації навколо України.

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