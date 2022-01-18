ФІФА анулювала жовті картки футболістів збірної України перед матчем плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії
Міжнародна федерація футбольних асоціацій перед іграми плей-офф чемпіонату світу анулювала жовті картки, які гравці отримали у відбірковому турнірі
Про це повідомляє BBC.
ФІФА вирішила анулювати усі жовті картки для футболістів збірних, які беруть участь у стикових матчах за право зіграти у фінальній частині ЧС-2022.
Загалом було анульовано 107 жовтих карток, у тому числі й зароблених футболістами збірної України. Таким чином, Микола Матвієнко, Едуард Соболь, Георгій Бущан, Сергій Кривцов, Андрій Ярмоленко та Ілля Забарний більше не ризикують пропустити вирішальний матч плей-офф відбору ЧС-2022 у разі попередження у матчі проти Шотландії.
Україна зіграє з Шотландією 24 березня у Глазго. Переможець півфіналу плей-офф 29 березня зустрінеться з сильнішим у парі Уельс - Австрія.
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Нагадаємо, 26 листопада 2021 року стало відомо, що у півфіналі плей-офф кваліфікації ЧС-2022 збірна України зіграє проти Шотландії.
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