ФІФА вирішила, коли відбудеться клубний чемпіонат світу-2022
Клубний чемпіонат світу з футболу відбудеться у лютому 2023 року
Про це повідомляє AS.
За даними іспанського видання, ФІФА (Міжнародна федерація футбольних асоціацій) була вимушена шукати "вікно" для клубного ЧС через проведення чемпіонату світу-2022 у Катарі в листопаді та грудні, яке внесло безлад у звичний футбольний календар.
У підсумку турнір вирішили провести з 6 по 12 лютого 2023 року. Головним претендентом на проведення клубного ЧС є США, оскільки ФІФА не вдалося домовитися про організацію змагань в ОАЕ та Китаї.
Переможцем клубного ЧС-2021 є англійський "Челсі", який у фіналі переміг бразильський "Палмейрас".
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