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ФІФА вирішила, коли відбудеться клубний чемпіонат світу-2022

10 вересня, 2022 субота
07:51
Спорт Челсі

Клубний чемпіонат світу з футболу відбудеться у лютому 2023 року

Про це повідомляє AS

За даними іспанського видання, ФІФА (Міжнародна федерація футбольних асоціацій) була вимушена шукати "вікно" для клубного ЧС через проведення чемпіонату світу-2022 у Катарі в листопаді та грудні, яке внесло безлад у звичний футбольний календар.  

У підсумку турнір вирішили провести з 6 по 12 лютого 2023 року. Головним претендентом на проведення клубного ЧС є США, оскільки ФІФА не вдалося домовитися про організацію змагань в ОАЕ та Китаї.

Переможцем клубного ЧС-2021 є англійський "Челсі", який у фіналі переміг бразильський "Палмейрас". 

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футбол
Челсі
ФІФА
Реал
чемпіонат світу-2022
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