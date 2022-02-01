Фільм "Стоп-Земля" Катерини Горностай за другий тиждень прокату зібрав понад мільйон грн

Про це йдеться на сайті Держкіно.



Бокс-офіс картини, що створена за підтримки Держкіно, за перші чотири дні прокату на 71 екрані по всій Україні склав 956 850 грн. Збори фільму за перший тиждень становили 1 534 млн грн.



"Після отримання значної кількості позитивних відгуків, фільм зібрав 1 184 324 грн за другий вікенд (80 екранів), а загальний бокс-офіс наразі складає понад 2,7 млн грн", - зазначили у Держкіно.



Довідка: "Стоп-Земля" - стрічка, яка здобула нагороди Берлінського та Одеського кінофестивалів, а також стала тріумфатором 4-ї Національної премії кінокритиків "Кіноколо".



Головні ролі у стрічці виконали непрофесійні актори-підлітки, з якими в процесі підготовки до зйомок режисерка та команда працювали в акторській лабораторії, - Марія Федорченко, Арсеній Марков, Яна Ісаєнко, Олександр Іванов. Фільмування проходило в Києві та Київській області.



У кіно йдеться про період дорослішання 16-річної дівчини Маші та її друзів Яни та Сєні. Вони навчаються у звичайній київській школі. Режисерка звернула увагу на найтривожніші моменти життя сучасних тинейджерів та проблематику першого чуттєвого досвіду підлітків при переході до юності, коли гостро проходить перший досвід дружби, кохання і відповідальності.

Нагадаємо, український фільм "Стоп-земля" отримав Кришталевого ведмедя Берлінале.