Фільми жахів, які змушують вас озиратись

"Не хвилюйся, серденько", США (2022)

Події кінострічки переносять нас у Каліфорнію 50-х років минулого століття.

Еліс – звичайнісінька домогосподарка. Її будні схожі на вихідні, а вихідні дні схожі на будні. Суцільна нудьга. І це зводить її з розуму. Їй хочеться розваг.

Чоловік Еліс – Джек. І мешкають вони під спільним дахом так само нудно, як і всі їхні сусіди. Адже їх помешкання знаходиться в експериментальній комуні.

Та за будинками мешканців комуни ховаються різні секрети. Вони лячні для Еліс. Та найгучніший секрет приховує від жінки її ж чоловік, в оточенні якого знаходяться друзі, які теж знають про цей секрет. І саме ця інформація спроможна вивернути назовні долю жінки.

У ролях: Флоренс П'ю, Джемма Чан, Олівія Вайлд, Кріс Пайн, Гаррі Стайлс, та інші.

"Салемз Лот", США (дата виходу - 2023). Рімейк однойменного фільму 1979 року

Картина знята за романом найвідомішого маестро в жанрі жахів Стівена Кінга "Салемова доля".

Головний герой – письменник Бен Мейрс. Чоловік вирішив повернутись до містечка, в якому народився і провів дитинство. Назва цього містечка - Салемс-Лот.

Письменник має надію, що рідна місцина додасть натхнення написати новий роман. Замість омріяного спокою чоловік отримує абсолютно протилежні емоції. Адже в Салемз Лот творяться дивні справи – в містечку зникають люди…

У ролях: Спенсер Тріт Кларк, Білл Кемп, Елфрі Вудард та інші.

"Венеціафренія", Іспанія (2021)

Із давніх давен філософи ведуть дискусії про нерозривність зв’язку краси та смерті. До Венеції стікаються кожного дня потоки туристів в пошуках саме тої незвичайної краси, якої не побачити в світі більше ні в одному місті. Але небезпека чатує на кожному кроці. Одного разу гурт іспанських туристів у Венеції наражається на люту небезпеку й вимушений рятувати свої життя…

А ви вже побували у Венеції?

У ролях: Ніко Ромеро, Катерина Муріно, Сільвія Алонсо та інші.

"Не говори зла", Данія, Нідерланди (2022)

Молоде подружжя вирушає до Італії, аби там провести відпустку. За якийсь час вони знайомляться з іншою подружньою парою, у яких німа дитина.

Через якийсь час молоде подружжя отримує несподіване запрошення від нових знайомих відвідати їхній маєток. Це може стати цікавою подорожжю для урізноманітнення життєвого побуту. Але відвідини заміському будинку перетворюється для молодят на суцільний жах. Адже затишна родина із німою дитиною виявляється зовсім не тими людьми, за кого себе видавали раніше…

У ролях: Сідсель Сім Кох, Мортен Буріан, Федя ван Хейт та інші.

"Бабуся", Іспанія, Франція (2022)

Головна героїня фільму Сюзанна працює на подіумах моделлю та успішно підкорює Парижа. Та трапляється непередбачувана ситуація. Дівчині терміново треба повертатись на батьківщину до Мадрида. Саме там живе її бабуся, що виростила дівчинку. Бабуся в абсолютно поганому стані. Серцевий напад призвів до того, що знадобилось викликати онуку аж з Парижу. Та якось події розвертаються не так, як би мало все бути. І Сюзанну починає супроводжувати холодний жах…

У ролях: Альмудена Амор, Віра Валдез та інші.