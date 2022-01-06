Фінансовий комітет Ради в січні пропонуватиме уряду кадрові зміни на митниці, - Гетманцев

Про це він заявив в ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.

"Ми вважаємо, що держава недоотримує 50 млрд грн через контрабанду на митниці. Ситуація на митниці є дійсно жахливою. Її ми в комітеті зараз беремо під контроль", – сказав він.

Гетманцев уточнив, що комітет поки що не бачить істотних зрушень.

"Я думаю, що в січні ми будемо рекомендувати уряду певні кадрові рішення щодо того, щоби взагалі змінити ситуацію на митниці", – сказав парламентар.