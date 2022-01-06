Фінансовий комітет Ради в січні пропонуватиме уряду кадрові зміни на митниці, - Гетманцев
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Україна щороку недоотримує 50 млрд грн через контрабанду на митниці, ситуація у відомстві залишається жахливою, тому профільний комітет Верховної Ради пропонуватиме в січні уряду кадрові зміни на митниці
Про це він заявив в ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.
"Ми вважаємо, що держава недоотримує 50 млрд грн через контрабанду на митниці. Ситуація на митниці є дійсно жахливою. Її ми в комітеті зараз беремо під контроль", – сказав він.
Гетманцев уточнив, що комітет поки що не бачить істотних зрушень.
"Я думаю, що в січні ми будемо рекомендувати уряду певні кадрові рішення щодо того, щоби взагалі змінити ситуацію на митниці", – сказав парламентар.Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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