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Фінляндія планує стати членом НАТО через зміни безпекового середовища, - посол

13 травня, 2022 п'ятниця
06:26
Світ Фінляндія

Фінляндія планує вступити до НАТО внаслідок "значної зміни безпекового середовища" після початку повномасштабної війни РФ проти України

Про це заявив посол Фінляндії в НАТО Клаус Корхонен, передає CNN.

"Підтримка Фінляндії вступу до НАТО є результатом "дуже різких змін у нашому середовищі безпеки" після російського вторгнення в Україну", - ідеться в повідомленні.

За словами посла, прямої військової загрози з боку РФ для Фінляндії немає, але країна очікує потенційних кіберпереслідувань або дезінформаційних атак від Росії. Клаус Корхонен зауважив, що такі дії не станоть чимось новим для фінів.

Він зазначив, що країна має потужну оборону й безпечний кордон. 

Клаус Корхонен також додав, що ядерна риторика "завжди є частиною російської політики безпеки в цей час", однак зараз світ " дуже далекий від будь-якої ядерної ситуації".

Фінляндія має понад 1200 км спільного кордону до РФ. Її вступ до НАТО значитиме, що Росія межуватиме з офіційним союзником США.

  • 12 травня Фінляндія офіційно оголосила про намір вступити до НАТО.

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ядерна загроза
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