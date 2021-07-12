Фіскальна служба провела перевірки на АЗС мережі Glusco

Про це пресслужба ДФС повідомила у Facebook.



Згідно з повідомленням, ДФС провела слідчі дії на 106 АЗС мережі Glusco у 15 регіонах України. За результатами огляду правоохоронці зафіксували відсутність діяльності АЗС. Доступ до заправних колонок обмежений.



У пресслужбі зазначили, що будь-які неправомірні дії зі сторони порушників будуть оцінені належним чином.



Нагадаємо, 11 березня СБУ провела понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення компанії, яку пов'язують з нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Мережа АЗС Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснафта", який у 2016 році купив міжнародний трейдер Proton Energy Group S.A. На сьогодні мережа нараховує 126 АЗС і шість нафтобаз.