Фіскальна служба провела перевірки на АЗС мережі Glusco
Державна фіскальна служба провела перевірки на автозаправних станціях (АЗС) мережі Glusco
Про це пресслужба ДФС повідомила у Facebook.
Згідно з повідомленням, ДФС провела слідчі дії на 106 АЗС мережі Glusco у 15 регіонах України. За результатами огляду правоохоронці зафіксували відсутність діяльності АЗС. Доступ до заправних колонок обмежений.
У пресслужбі зазначили, що будь-які неправомірні дії зі сторони порушників будуть оцінені належним чином.
- Нагадаємо, 11 березня СБУ провела понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення компанії, яку пов'язують з нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.
- Мережа АЗС Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснафта", який у 2016 році купив міжнародний трейдер Proton Energy Group S.A. На сьогодні мережа нараховує 126 АЗС і шість нафтобаз.
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