ФК "Львів" оголосив про історичний трансфер футболіста збірної Уганди

Про це повідомляє ПФК "Львів".



Фарук Мія та "Львів" підписали контракт до кінця сезону, в угоді також прописана опція продовження. Фінансові умови не повідомляються. Цей трансфер є історичним для УПЛ, адже в Україні ще не грали футболісти з Уганди.



Мія переїхав до Європи у січні 2016 року, коли перейшов до бельгійського "Стандарда". На правах оренди грав за "Мускрон" та "Сабаїл". Пізніше виступав за "Горицю".



Останній клуб Мійї це турецький "Коньяспор", за який він виступав із серпня 2019 року до серпня 2021-го. Після цього перебував у статусі вільного агента.



Мія – гравець збірної Уганди, де дебютував у 2014 році. За національну команду провів 69 матчів і забив 22 м'ячі.



24-річний Мія номінально атакуючий півзахисник, але може зіграти форварда, а також вінгера на обох флангах.



Transfermarkt оцінює футболіста у 1,2 млн євро.

