Про це повідомила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут.

"Завдяки публічності і прозорості усіх процесів, у п’ятницю 3 червня, після оприлюднення інформації про опір керівників банку нам вдалося встановити контроль над банком: Фонд отримав доступ до відділення, електронних систем банку та замінив собою всі керівні органи", - зазначила вона.

Нацбанк 2 червня визнав Мегабанк неплатоспроможним, після чого Фонд гарантування мав отримати контроль над банком та встановити там своє керівництво.

Рекрут візначила відповідальну позицію працівників банку, які виконали свій обов’язок з передачі Фонду контролю за банком.

"Завдяки цьому нині проводяться усі необхідні дії для забезпечення збереження активів та документації, формування реєстру вкладників для організації виплат, підготовки оптимального плану врегулювання. Зокрема, Фонд оголосив про пошук інвесторів, які зможуть взяти на себе зобов’язання банку і професійно управляти його активами", – наголосила Рекрут.

Нагадаємо, Верховна Рада зняла обмеження по сумі гарантування депозитів на час військового стану. Визнаний неплатоспроможним Мегабанк буде першим виведеним з ринк банком, вкладникам якого Фонд гарантування має компенсувати 100% депозитів. Раніше діяло обмеження у 200 тис. грн.

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