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Фондан шоколадний класичний та в мікрохвильовці. Рецепти приготування
Шоколадний фондан – дуже смачний десерт. У перекладі з французької цей смаколик дослівно звучить як "шоколад, що тане". Фондан – це повітряний бісквітний кекс із рідкою серцевиною
Фондан класичний шоколадний
Інгредієнти:
- чорний шоколад - 90 г
- борошно - 25 г
- цукор - 25 г
- вершкове масло - 25 г
- одне яйце
- какао-порошок - 5 г
Покроковий рецепт приготування:
- розтоплюємо на паровій бані вершкове масло та чорний шоколад
- з’єднуємо в окремій ємності цукор та яйце
- збиваємо
- переливаємо у шоколадну масу яєчну піну
- продовжуємо збивати до однорідності
- всипаємо порцію борошна
- замішуємо в'язке тісто без грудочок
- змащуємо вершковим маслом порційні вогнетривкі формочки
- присипаємо порошком какао
- струшуємо надлишки
- наповнюємо 2/3 форми тістом
- випікаємо 5-7 хвилин шоколадний фондан у попередньо розігрітій духовці при температурі 190°С
Важливо правильно встановити температурний режим і вчасно вийняти шоколадний фондан із духовки
- верхівка повинна піднятися, підсохнути, а серединка – залишитися рідкою
- дістаємо форми з духовки
- даємо фондану охолонути одну хвилину
- накриваємо блюдцем
- перевертаємо фондан для подачі на тарілку
- подаємо шоколадний фондан з морозивом та гілкою м'яти.
Фото: gettyimages
Фондан шоколадний у мікрохвильовці
Інгредієнти:
- пшеничне борошно – 40 г
- какао – 2 столові ложки
- шоколад (подрібнений, чорний, гіркий) – одна столова ложка
- розпушувач – чверть чайної ложки
- цукор – дві столові ложки
- дрібка солі
- молоко – 60 мл
- рослинна олія – дві столові ложки
Покроковий рецепт приготування:
- з'єднуємо всі сухі інгредієнти
- додаємо молоко та олію
- перемішуємо до однорідності
- беремо керамічне горнятко об'ємом не менше 400 мл
- насипаємо в центр кухля шоколад
- натискаємо його ложкою, занурюючи в тісто
- стелимо на піддон паперовий рушник
- кладемо на нього кухоль
- випікаємо фондан у мікрохвильовій печі протягом 70 секунд на найвищій потужності
- виймаємо кухоль з мікрохвильової печі.
Смачного!
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