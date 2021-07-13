Форвард "Шахтаря" розповів, що змінилось в команді при новому тренері Де Дзербі
Форвард "Шахтаря" Дентіньо розповів про нововведення, які з'явились у донецькому клубі після призначення Роберто Де Дзербі
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
32-річний Дентіньо, який грає за "Шахтар" з 2011 року, розповів про роботу на зборах під керівництвом нового тренера - Роберто Де Дзербі.
"Стиль гри дещо змінився, ми дуже радіємо нововведенням. Заняття проходили досить інтенсивно, підхід теж відрізняється: Луїш Каштру був спокійнішим, а новий наставник енергійніший, багато говорить і підказує. Тренування були високої якості, ми сильні, команда добре готова! Утомилися, проте це нормально. Зараз трохи відпочинемо головою і тілом, уже налаштовуючись на сезон, титули та забиті голи. Робитимемо все, аби "Шахтар" виграв те, що заслуговує", - сказав Дентіньо.
42-річний Де Дзербі очолив донецький "Шахтар" ще наприкінці травня. До цього клуб тренував португалець Луїш Каштру.
У це міжсезоння "гірники" підписали захисника Марлона, хавбека Педрінью і форварда Лассіну Траоре. Загалом витратили 40 млн євро. Новий головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі вимагав від босів клубу підсилення кожної лінії і отримав це.
- 9 червня "Шахтар" домовився із португальською "Бенфікою" про трансфер бразильського півзахисника Педрінью за 18 млн євро.
- 18 червня у "Шахтар" перейшов нападник амстердамського "Аякса" Лассіна Траоре з Буркіна-Фасо.
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