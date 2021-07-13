Форвард "Шахтаря" розповів, що змінилось в команді при новому тренері Де Дзербі

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".



32-річний Дентіньо, який грає за "Шахтар" з 2011 року, розповів про роботу на зборах під керівництвом нового тренера - Роберто Де Дзербі.



"Стиль гри дещо змінився, ми дуже радіємо нововведенням. Заняття проходили досить інтенсивно, підхід теж відрізняється: Луїш Каштру був спокійнішим, а новий наставник енергійніший, багато говорить і підказує. Тренування були високої якості, ми сильні, команда добре готова! Утомилися, проте це нормально. Зараз трохи відпочинемо головою і тілом, уже налаштовуючись на сезон, титули та забиті голи. Робитимемо все, аби "Шахтар" виграв те, що заслуговує", - сказав Дентіньо.



42-річний Де Дзербі очолив донецький "Шахтар" ще наприкінці травня. До цього клуб тренував португалець Луїш Каштру.

У це міжсезоння "гірники" підписали захисника Марлона, хавбека Педрінью і форварда Лассіну Траоре. Загалом витратили 40 млн євро. Новий головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі вимагав від босів клубу підсилення кожної лінії і отримав це.

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