Форвард залишив "Монако" заради "Мілану" перед матчем зі "Шахтарем" в ЛЧ
Італійський "Мілан" орендував форварда французького "Монако" П'єтро Пеллегрі
Про це повідомляє офіційний Twitter "Мілану".
"Монако" та "Мілан" домовились про річну оренду 20-річного Пеллегрі, яка обійдеться італійцям в 1 млн євро. У "россонері" також є право викупу за 6 млн євро, який стане обов'язковим при досягненні певних умов.
У 2018 році "Монако" купив П'єтро Пеллегрі в "Дженоа" за 25 млн євро. Тоді форварду було лише 16. Через численні травми форвард не зумів закріпитись в основі французького клубу. У минулому сезоні на його рахунку лише 1 гол і 1 асист за 17 матчів.
Зараз Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро.
Пеллегрі гратиме в "Мілані" під 64-м номером. Головний тренер Стефано Піолі розглядає італійця, як третього форварда після Златана Ібрагімовича та Олів'є Жиру.
У листопаді 2020 року Пеллегрі дебютував за збірну Італії.
- У середу, 25 серпня, "Шахтар" зустрінеться у Харкові з французьким "Монако" у повторному матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.62
Купівля 26.62Продаж 26.86
-
EUR
Купівля 31.11Продаж 31.51
- Актуальне
- Важливе