Форвард залишив "Монако" заради "Мілану" перед матчем зі "Шахтарем" в ЛЧ

Про це повідомляє офіційний Twitter "Мілану".



"Монако" та "Мілан" домовились про річну оренду 20-річного Пеллегрі, яка обійдеться італійцям в 1 млн євро. У "россонері" також є право викупу за 6 млн євро, який стане обов'язковим при досягненні певних умов.



У 2018 році "Монако" купив П'єтро Пеллегрі в "Дженоа" за 25 млн євро. Тоді форварду було лише 16. Через численні травми форвард не зумів закріпитись в основі французького клубу. У минулому сезоні на його рахунку лише 1 гол і 1 асист за 17 матчів.



Зараз Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро.



Пеллегрі гратиме в "Мілані" під 64-м номером. Головний тренер Стефано Піолі розглядає італійця, як третього форварда після Златана Ібрагімовича та Олів'є Жиру.



У листопаді 2020 року Пеллегрі дебютував за збірну Італії.

У середу, 25 серпня, "Шахтар" зустрінеться у Харкові з французьким "Монако" у повторному матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів.