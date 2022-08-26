Фракція ОПЗЖ в Запорізькій облраді заявила про припинення діяльності
Депутати фракції "Опозиційна платформа - За життя" у Запорізькій обласній раді заявили про припинення роботи фракції
Про це повідомляє сайт Запорізької обласної ради.
"Ми, члени фракції політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" в Запорізькій обласній раді, повідомляємо про припинення існування депутатської фракції політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" в Запорізькій обласній раді відповідно до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", статті 2,3,4 Регламенту Запорізької обласної ради, на підставі поданих заяв депутатів щодо виходу зі складу фракції", – йдеться у заяві членів фракції.
Про припинення роботи депутатської фракції буде офіційно оголошено під час пленарного засідання чергової сесії обласної ради.
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