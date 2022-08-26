Фракція ОПЗЖ в Запорізькій облраді заявила про припинення діяльності

Про це повідомляє сайт Запорізької обласної ради.

"Ми, члени фракції політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" в Запорізькій обласній раді, повідомляємо про припинення існування депутатської фракції політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" в Запорізькій обласній раді відповідно до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", статті 2,3,4 Регламенту Запорізької обласної ради, на підставі поданих заяв депутатів щодо виходу зі складу фракції", – йдеться у заяві членів фракції.

Про припинення роботи депутатської фракції буде офіційно оголошено під час пленарного засідання чергової сесії обласної ради.

20 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд 20 червня заборонив діяльність політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", задовольнивши адміністративний позов міністерства юстиції України.

17 липня стало відомо, що деякі проросійські партії, зокрема ОПЗЖ, подали апеляційні скарги через їхню заборону в Україні.

25 серпня прокуратура повідомила про підозру в держзраді п'ятьом депутатам від ОПЗЖ із Маріуполя за співпрацю з російськими загарбниками та агітування про приєднання міста до РФ.