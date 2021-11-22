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Франція попередила РФ про тяжкі наслідки в разі вторгнення в Україну

22 листопада, 2021 понедiлок
07:25
Світ Жан-Ів Ле Дріан

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що вторгення Росії в на українські території матиме тяжкі наслідки

Про це передає Bloomberg.

"Будь-яке порушення кордону, будь-яке вторгнення призведе до вкрай тяжких наслідків", - зауважив він.

У виданні зазначили, що протягом останніх тижнів США попередили союзників з ЄС про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну.

Ле Дріан наголосив, що важливо знайти "спосіб працювати разом", притому що авторитарні схильності Путіна дедалі більше проявляються в останні місяці.

Він додав, що РФ повинна використати свій вплив для розв'язання міграційної кризи в Білорусі.

"Саме зараз час для Росії натиснути (на Білорусь - ред.)", - сказав Ле Дріан. 

  • Нагадаємо, американське спеціалізоване видання Military News, якому начальник Головного управління розвідки при Міноборони України озвучив конкретику відносно останніх військових планів росіян та їхніх приготувань з метою вже цієї зими вдарити по Україні на нових напрямках, оприлюднило карту від українських розвідників.

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Росія
Франція
війна з Росією
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