Франція попередила РФ про тяжкі наслідки в разі вторгнення в Україну

Про це передає Bloomberg.

"Будь-яке порушення кордону, будь-яке вторгнення призведе до вкрай тяжких наслідків", - зауважив він.

У виданні зазначили, що протягом останніх тижнів США попередили союзників з ЄС про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну.

Ле Дріан наголосив, що важливо знайти "спосіб працювати разом", притому що авторитарні схильності Путіна дедалі більше проявляються в останні місяці.

Він додав, що РФ повинна використати свій вплив для розв'язання міграційної кризи в Білорусі.

"Саме зараз час для Росії натиснути (на Білорусь - ред.)", - сказав Ле Дріан.

Нагадаємо, американське спеціалізоване видання Military News, якому начальник Головного управління розвідки при Міноборони України озвучив конкретику відносно останніх військових планів росіян та їхніх приготувань з метою вже цієї зими вдарити по Україні на нових напрямках, оприлюднило карту від українських розвідників.

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